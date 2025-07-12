台南市府攜手連鎖茶飲 前進日本行銷愛文芒果

台南市政府結合連鎖品牌「茶之魔手」，前進日本行銷愛文芒果。（南瀛農產國際行銷公司提供）

2025/07/12 23:56

〔記者吳俊鋒／台南報導〕台南市政府首度聯合在地知名的連鎖手搖飲品牌前進日本推廣芒果，業者東京澀谷直營店開幕時，提供免費試吃，並透過小遊戲，贈送空運過去的頂級愛文，2波酬賓活動都大排長龍，美味行銷策略成功。

副市長趙卿惠今天也專程前往，並向排隊民眾分享優質的台南愛文，日本人品嚐後都直說「歐伊細（好吃）」。

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也有台灣遊客到場，誇讚國產愛文芒果香甜可口，能在日本嚐到故鄉美味，真的很幸運。

趙卿惠說，市長黃偉哲推動在地農產的國際行銷不遺餘力，透過各種形式、管道，打響台南品牌，這次藉由茶魔澀谷門市的開幕，攜手推廣愛文芒果，除了日本人之外，還有在此工作、求學的台灣鄉親都來共襄盛舉，迴響熱烈。

市府官股經營的南瀛農產國際行銷公司協助空運頂級愛文，總經理余清永表示，業者共買了2250公斤，全部送罄，顯見台灣芒果在日本真的很受歡迎。

余清永提到，未來仍將持續拓展外銷市場，也會再嘗試全新的合作模式，努力將優質的台南農產，推廣到世界各地。

台南市政府結合連鎖品牌「茶之魔手」，前進日本行銷愛文芒果。（南瀛農產國際行銷公司提供）

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