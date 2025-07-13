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    也是護國神山！七股氣象雷達站無懼颱風 發送丹娜絲回波不中斷

    前氣象局長鄭明典說明，圖中靠近丹娜絲颱風眼的黑點，是台南七股氣象雷達站。（擷取自鄭明典臉書）

    前氣象局長鄭明典說明，圖中靠近丹娜絲颱風眼的黑點，是台南七股氣象雷達站。（擷取自鄭明典臉書）

    2025/07/13 06:18

    首次上稿 07-12 23:01
    更新時間 07-13 06:18

    劉晉仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕丹娜絲來襲的雷達回波圖，颱風眼旁有個「黑點」是什麼？前氣象局長鄭明典昨（12）日發文解釋說，黑點就是台南沿海地區的七股氣象雷達站，這座「規格特殊」的氣象雷達站，當初建造時還特別要求抗風能力，而他昨還特意詢問七股氣象雷達站有無因丹娜絲颱風損傷，氣象署回答：「只」損壞玻璃一片！

    鄭明典在臉書發文說：「七股氣象雷達是西班牙廠商得標，日本公司製造，德國技師監工！當初建造特別要求抗風能力，我們要求的規格超越廠商的所有制式規格，所以算是『特殊規格』產品。」

    他接續指出：「颱風期間，七股氣象雷達運作正常，但我還是不敢直接問有無損傷？昨天到氣象署，問了這個問題，答案是：損壞玻璃一片！感謝建造七股雷達的所有人！」

    鄭明典隨後又發文詳細介紹七股氣象雷達站，「站體採雙層結構牆設計，內層半密閉式，保護所有關鍵儀器，外牆也是加強型結構，外牆的採光玻璃破損，也完全不影響雷達運作！雷達站平常使用市電，特殊狀況備有兩部緊急發電機，並有一個加大的儲油槽。」

    鄭明典也藉這個機會向一名同僚表達感激之意，「我要特別感謝一位同仁，他幾乎全程參與建設，也擔負和地方協調的任務，最後他在工地現場工作到退休的最後一天，然後揮一揮衣袖，沒讓我有機會當面向他致謝！」

    鄭明典說，台南七股氣象雷達站建造時特別要求抗風能力。（資料照）

    鄭明典說，台南七股氣象雷達站建造時特別要求抗風能力。（資料照）

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