重現百年前台灣話!《教會公報》140週年 報導文獻納入《台語辭典⁺》資料庫

台灣教會公報社與「高雄市打狗台語文促進協會」合作，將1969年前以白話字發行的報導文獻，正式納入《ChhoeTaigi 台語辭典⁺》資料庫，今日在台南總社舉行簽約儀式。（記者洪瑞琴攝）

2025/07/12 17:18

〔記者洪瑞琴／台南報導〕7月12日是《台灣教會公報》創刊140週年，自創刊以來即使用白話字（Pe̍h-ōe-jī）記錄台灣社會風貌。為推動台語文資源保存與活化，台灣教會公報社與「高雄市打狗台語文促進協會」攜手合作，將珍貴的報導文獻，正式納入《ChhoeTaigi 台語辭典⁺》資料庫，並於今日在台南總社舉行簽約儀式。

《台灣教會公報》1885年發行、被譽為「台灣第一報」。這批歷史文獻語句自然、語彙豐富，是學習與研究台語文的珍貴資源。打狗台語文促進協會理事長鄭智程表示，透過比對不同時期語用變化，能幫助學習者深化語感與表達能力。協會理事、《辭典⁺》負責人吳家銘指出，語言學習不只是背單字，更需要語句輔助，《教會公報》保留了百年前的台語原貌，極具學習價值。

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《台灣教會公報》最初名為《台灣府城教會報》，1885年首刊即全用白話字撰寫，為台灣早期羅馬字出版的代表刊物。直至1969年3月，第1049、1050期合刊為最後一期白話字版本，之後因政策禁限而轉型。公報社社長方嵐亭牧師表示，盼望超過百年歷史的報紙文獻透過數位應用，能在這個時代發揮更多影響力。

《ChhoeTaigi 台語辭典⁺》由「台文雞絲麵」團隊管理，已整合多部辭典，收錄超過90萬筆詞語。吳家銘坦言，過去也曾有單位數位化公報文獻，但多為典藏用途，缺乏語言學習導向，使用率有限。此次合作除收錄文獻，也將結合協會「台文博覽會」活動，推動講座與課程，讓資源走入生活。

昆蟲的白話字「thâng-thoa」（記者洪瑞琴攝自《ChhoeTaigi 台語辭典⁺》畫面）

各界人士出席簽約儀式，共同見證文化盛會。（記者洪瑞琴攝）

打狗台語文促進協會理事吳家銘說明操作使用特點。（記者洪瑞琴攝）

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