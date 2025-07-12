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    台南鹿耳社區暑期工讀生偕退伍弟兄 前進災區義助柚農

    鹿耳社區青發署暑期工讀生到災區助柚農整理柚園。（記者王姝琇攝）

    鹿耳社區青發署暑期工讀生到災區助柚農整理柚園。（記者王姝琇攝）

    2025/07/12 16:12

    〔記者王姝琇／台南報導〕鹿耳社區理事長蔡登進率領教育部青年發展署暑期工讀生、見習生偕同志工、陸戰隊退伍弟兄等前進颱風災區，協助柚農整理被颱風摧毀的柚園。學生首次進災區深刻體會「天災無情」的震撼教育。

    鹿耳社區青發署暑期工讀生甫上工就迎來丹娜絲帶來的震撼彈，他們特地與海軍陸戰隊雲嘉南聯盟、永遠忠誠龍舟隊、陸戰隊熱血工程組等近40人，前進麻豆農園整理因颱風而損毀的文旦。學生吳依林表示，抵達前已猜到會是什麼狀況，但實際目擊更是震撼，空氣中瀰漫著果皮裂損、泡水後的氣味，滿地都是尚未成熟卻摔爛的文旦，柚農的心血全部付之一炬。

    柚農們滿臉無奈，但看到一行人特地來幫忙，仍努力振作撿拾、分類。吳依林說，雖只是短短幾個小時的勞動，但卻讓我深刻體會到「天災無情、人要互助」的道理。幫忙打包時心裡滿是不捨，希望此行能盡一份力，幫助他們早日恢復生活。

    同為陸戰隊退伍的蔡登進說，此次受陸戰隊雲嘉南聯盟總召王曉豆號召，盼共同協力幫忙颱風受災果園協助早日復耕；他強調即便已退伍，仍遵守整理時不可隨意進入農舍或私人宅第，法律規範私人宅院不得擅自進入，必須有公正人士和屋主陪同，且在同意下方可進入協助整理，全程在園主的同意和說明下進行本次的協作，大家全力衝刺任務。

    陸戰隊雲嘉南聯盟號召近40人挺進災區協助災民恢復家園。（記者王姝琇攝）

    陸戰隊雲嘉南聯盟號召近40人挺進災區協助災民恢復家園。（記者王姝琇攝）

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