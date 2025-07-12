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    旅外親友回麻豆清理果園 特等獎3連霸郭家文旦災情慘重

    落果撿拾、裝籃後，載至暫置點堆放，等待農會清運。（記者吳俊鋒攝）

    落果撿拾、裝籃後，載至暫置點堆放，等待農會清運。（記者吳俊鋒攝）

    2025/07/12 16:09

    〔記者吳俊鋒／台南報導〕「丹娜絲」強襲台南，仍在成熟階段的麻豆文旦首當其衝，損失慘重，風災後首個週休，加上天氣晴朗，旅外親友陸續返鄉，投入復建工作，李國良三兄弟帶著妻小，幫忙長輩攜手撿拾落果，住永康的上班族郭鐘炎也利用假日回去，協助清理，家人齊心，努力守護僅存的產量。

    在評鑑比賽勇奪特等獎三連霸的麻豆郭家文旦，主要產地更是嚴重受創，包含「皇帝柚」之稱的買郎宅，以及附近的過港仔等栽培區，今年收成幾乎「全軍覆沒」，第六代的郭奇坤估計僅剩不到4趴，直嘆這輩子首度遭遇如此悽慘的災情。

    郭奇坤說，由於自己的栽培管理，注重自然農法，加上清理人力短缺，因此這次的落果將不撿拾，就地腐爛回歸土壤，做為肥料，只能寄望來年順利收成，但仍會強化園區的衛生工作。

    郭奇坤提到，過港仔地勢較為低漥，去年颱風就有淹水，造成死亡或受到傷害的果樹已達5成，產量本來就減少一半，又遇到丹娜絲強襲，所剩無幾。

    果園位於買郎宅的郭鐘炎，在永康上班，假日特地返鄉，幫老母親撿拾掉落的文旦，裝入飼料袋後，載往暫置點，讓農會清運，也將協助田間復原工作，保住僅剩的收成。

    磚井里的李國良三兄弟也是帶著妻小返鄉，幫忙家中長輩清理文旦園，並撿拾落果，攜手協助復建，他認為就地腐爛可能會孳生細菌，且讓土壤酸化，尤其太陽出來了，強烈曝曬下，也會發出異味，因此趕快回來支援人力。

    為讓麻豆災後順利重建，國軍連日來共出動390人次，分組清掃，協助恢復市容、搶通道路，並載運落果，辛苦付出，深獲地方鄉親肯定，麻豆區長楊政舉代表市政府感謝官士兵的任務支援，讓民眾早日回到正常生活與農業生產。

    麻豆區農會總幹事孫慈敏提到，丹娜絲對文旦打擊很大，感謝國軍迅速支援，弟兄們協助搬運落果，加快清理進度，可更盡速地重新投入生產準備。

    大小朋友攜手撿拾落果，協助清理文旦園。（記者吳俊鋒攝）

    大小朋友攜手撿拾落果，協助清理文旦園。（記者吳俊鋒攝）

    旅外親友返鄉，協助整理果園。（記者吳俊鋒攝）

    旅外親友返鄉，協助整理果園。（記者吳俊鋒攝）

    落果的文旦裝入飼料袋內，逐一載至暫置場，等待清運。（記者吳俊鋒攝）

    落果的文旦裝入飼料袋內，逐一載至暫置場，等待清運。（記者吳俊鋒攝）

    「丹娜絲」強襲已過5天，文旦園的落果仍未清光，顯見災情之嚴重。（記者吳俊鋒攝）

    「丹娜絲」強襲已過5天，文旦園的落果仍未清光，顯見災情之嚴重。（記者吳俊鋒攝）

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