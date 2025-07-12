停電過渡期 溪北地區設儲能櫃支援臨時充電

台南產業在溪北地區多處設置儲能櫃供民眾臨時充電。（南市經發局提供）

2025/07/12 15:58

〔記者王姝琇／台南報導〕丹娜絲颱風重創台南，造成溪北地區大規模停電，基礎設施損害嚴重修復工作艱鉅，台電多日搶修已恢復多數地區供電，經發局偕同多個民間企業在災區設置儲能櫃，讓民眾臨時充電與應急使用。

中華民國太陽光電發電系統商業同業公會、工研院及真愛儲能、聚恆科技、長庚國際能源等於災後，主動在下營大屯保安宮、後壁仕安社區活動中心、白河區照安宮、學甲慈濟宮、七股區公所、頂山代天府、北門永隆宮、鹽水汫水國小、歡雅永安宮等地區設置儲能櫃，協助災區民眾暫時度過缺電難關，也充分展現民間與公部門在災難時刻的團結與行動力。

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經發局長張婷媛表示，此次設置的儲能櫃具備高度供電能力，按照規格大小最高可支援一萬一千餘支iPhone手機充飽電，有效舒緩颱風災區臨時用電需求；後續也將依實際使用情況補充電源，以持續提供適切支援，協助居民度過停電過渡期。

市長黃偉哲感謝台電日以繼夜搶修，也感謝台南在地企業、工研院等展現社會責任、主動出力，協助災區民眾度過難關，表達由衷謝意。對於未復電區域，市府團隊將與各相關單位持續合作，盡最大努力協助市民早日恢復正常生活。

高效儲能櫃最高可支援11000餘支iPhone手機充飽電。（南市經發局提供）

儲能櫃具高度供電力，可有效舒緩受災區用電的急迫需求。（南市經發局提供）

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