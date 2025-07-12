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    怨神明欺騙！ 台南前廟公清晨砸蛋開基武廟神像挨罰

    前廟公怨神欺騙，竟清晨騎車到開基武廟丟雞蛋、木尺砸神像，法院認定公然侮辱，判罰金3000元，可易服勞役。（資料照）

    前廟公怨神欺騙，竟清晨騎車到開基武廟丟雞蛋、木尺砸神像，法院認定公然侮辱，判罰金3000元，可易服勞役。（資料照）

    2025/07/12 15:52

    〔記者王捷／台南報導〕77歲楊姓前廟公從開基武廟離職後，自認遭神明欺騙，竟在清晨朝廟內的神像丟擲雞蛋與木尺，遭警方查出後坦承行為。台南地方法院依對壇廟公然侮辱罪，判處楊男罰金3000元，得以1000元折算一日勞役。

    法院指出，楊男於2023年11月的清晨6點多，騎乘機車前往台南市開基武廟，朝廟中供奉的「三寶佛」與「五公菩薩」神像投擲兩顆雞蛋及一把木尺，隨即駕車離去。該行為經監視器畫面與現場照片確認，廟方負責人指證明確。

    全案由警二分局報請偵辦，楊男在警詢中坦承犯行，並供稱是因對神明心生不滿，才會作出上述行為。檢方認為其行為屬對壇廟公然侮辱，依刑法第246條第1項提起簡易處刑聲請。

    法官審酌楊男以投擲神像方式表達輕蔑，行為難以接受，惟其坦認不諱，且考量其智識程度及經濟狀況等情形，最終判3000元罰金，得以每日1000元標準易服勞役。

    開基武廟原正殿位於台南市中西區，建於1669年，為台灣首座關帝廟，與祀典武廟並稱台南兩大關廟。該廟因面積較小，被俗稱為小關帝廟，歷經昭和20年空襲毀損後重建，現存正殿於1985年指定為市定古蹟。廟方曾於2008年展開修護工程，並於2010年舉辦重修落成典禮。

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