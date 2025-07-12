農民心疼！颱風後首遇週休 清理麻豆文旦落果堆成「柚子山」

麻豆農民將落果的文旦載至暫置點，等待清運，現場堆出柚子山。（記者吳俊鋒攝）

2025/07/12 14:32

〔記者吳俊鋒／台南報導〕中颱「丹娜絲」強襲台南，麻豆文旦掉滿地，災情嚴重，農民持續整理，今天是風災後首個週休假期，旅外子弟返鄉幫忙，熱心志工也趕來支援，攜手撿拾，爆量落果湧至集中清運的暫置點，堆出了令人心疼的「柚子山」。

麻豆文旦遠近馳名，栽種面積超過840公頃，目前仍在成熟階段，不敵丹娜絲強風吹襲，滿地落果，甚至泡在雨水中，區公所初估產量僅剩2成，損失慘重，農民心在淌血，哀鴻遍野。

請繼續往下閱讀...

麻豆區農會總幹事孫慈敏表示，今年受災的文旦，估計約有2萬公噸，本月8日起開始協助清運落果，以利後續的田間復原與管理等工作，依照產地分布，設了5個集中暫置據點，再協助載往掩埋場。

孫慈敏說，由於各農家人力不足，前4天協助清運量累計不到300公噸，來到週休，在外求學、工作的年輕一輩返鄉了，今早各暫置據點的文旦落果爆量湧至，造成附近的產業道路塞車，交通一度打結，還得勞煩警方協助疏導。

孫慈敏提到，掉落的文旦若不移除，恐將孳生果蠅，且一些病蟲害也容易威脅，為讓剩下的2成產量可以順利採收，會請農民清理後要落實殺菌，確保樹體健康。

孫慈敏強調，即使因人力短缺，選擇讓掉落的文旦就地腐爛，以做為肥料的農家，也會輔導他們加強殺菌管理，讓果園的能順利恢復，期待未來的收成。

孫慈敏預估加上今天不斷湧至暫置點的落果，累計5日來的清運量可飆升到1萬公噸；而現場堆積成柚子山，看似壯觀，卻也讓農民心疼，整年度的辛苦幾乎泡湯，難過不已。

「丹娜絲」颱風重創麻豆文旦，等待清運、處理的落果，堆積如山。（記者吳俊鋒攝）

「丹娜絲」強襲台南，知名的麻豆文旦嚴重落果。（記者吳俊鋒攝）

「丹娜絲」強襲台南，知名的麻豆文旦掉滿地，損失慘重。（記者吳俊鋒攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法