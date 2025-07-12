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    船筏、牡蠣災損新增七股等區 即起至7/24受理申報

    颱風丹娜絲重創台南主要養殖漁業及漁港區域漁船筏，造成嚴重災損，農業部認定已達天然災害救助標準，公告新增七股區在漁港區域漁船筏。（南市農業局提供）

    颱風丹娜絲重創台南主要養殖漁業及漁港區域漁船筏，造成嚴重災損，農業部認定已達天然災害救助標準，公告新增七股區在漁港區域漁船筏。（南市農業局提供）

    2025/07/12 11:23

    〔記者王涵平／台南報導〕颱風丹娜絲重創台南主要養殖漁業及漁港區域漁船筏，造成嚴重災損，農業部認定已達天然災害救助標準，公告新增七股區在漁港區域漁船筏，及北門區、將軍區、七股區牡蠣養殖為漁業天然災害現金救助及低利貸款地區，即日起至7月24日受理申報。

    南市農業局指出，丹娜絲侵襲造成台南沿海有16級強陣風，台南氣象站測得13級陣風，導致七股、北門、將軍及安南區漁港區域漁船筏沉沒、翻覆或堆疊，總計有225艘漁船筏受損，農業部日前公告北門、將軍及安南區為在漁港區域漁船筏天然災害救助地區，再公告新增七股區在漁港區域漁船筏。

    農業局長李芳林表示，沿海地區因台電高壓電塔嚴重受損，導致無法供電予魚塭水車運轉，對養殖作業影響甚鉅。農業部日前公告現金救助涵蓋魚塭養殖全品項之後，再公告新增北門區、將軍區、七股區牡蠣養殖。符合救助資格的漁民，儘速向魚塭所在地或漁港所在地區公所提出申請，市府將持續與中央協調資源，盼協助受災漁民儘速恢復生產。

    颱風丹娜絲重創台南主要養殖漁業及漁港區域漁船筏，造成嚴重災損，農業部認定已達天然災害救助標準，公告新增七股區牡蠣養殖。（南市農業局提供）

    颱風丹娜絲重創台南主要養殖漁業及漁港區域漁船筏，造成嚴重災損，農業部認定已達天然災害救助標準，公告新增七股區牡蠣養殖。（南市農業局提供）

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