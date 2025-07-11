「百年交陪」斷交 !台南普濟殿請神落空 馬公廟神尊也婉拒

六合境馬公廟原訂參與普濟殿王巡醮鑑醮的金尊也未出門。（資料照）

2025/07/11 22:31

〔記者王姝琇／台南報導〕台南普濟殿「王巡醮」恭請交陪境神佛登殿，今日首日就傳出與西羅殿斷絕百年情誼，網路社群平台炸鍋；普濟殿最後不但沒請到西羅殿神明，連馬公廟準備好要出門鑑醮的神尊也婉拒，稍早普濟殿前往兩廟請神畫面影片也曝光。

台南西羅殿與普濟殿交陪超過百年，西羅殿今日卻公告，今天起本殿正式與普濟殿斷交。本殿與普濟殿所有ㄧ切的慶典活動，全部取消。

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原來普濟殿總幹事洪忠義一早抵達西羅殿請神，但並非預期的開基二鎮，而是二鎮副駕，洪忠義認為，百年交陪都是「正駕對正駕」，今卻見是副駕，當下即在西羅殿內爆氣咆嘯說道，兩廟百年交陪，恁顛倒無理，斷起來，你要給我負責。

西羅殿人員也不能忍受竟在大殿之上、神明面前大聲咆嘯，衝突一觸即發！最後，洪忠義帶隊離開前往下一站請神，殊不知抵達馬公廟也被廟方人員婉拒出轎，洪忠義也就離開。建醮請神佛首日就有2尊神明未依原計畫登殿，信眾錯愕說：第一次遇到！

網路流傳是因西羅殿欲與新營太子宮爭C位（中位），但新營太子宮豪砸300萬搶位置?但其實早在去年7月28日交陪境會議即已決定神尊登殿位置，這樣的因果關係（因砸錢而獲得C位）推斷並無法證明屬實。相關討論也在網路掀起各方論戰。

西羅派認為，二鎮最初有表明不出轎；新營太子宮金尊做中位不合傳統；普濟殿總幹事在西羅殿內咆嘯相當不尊重神明。普濟派認為，兩廟間「正駕對正駕」是百年默契；回禮的神明衣帽都照二鎮尺寸訂做，當初量身時並無說明二鎮不出轎。中立派認為，神與神交陪豈是凡人說斷就斷，雙方都未請示神明就貿然決定，根本「人比神還大」？雙方都要好好三思。

西羅殿官網宣布與普濟殿斷交！（截取自台南南勢街西羅殿官網粉絲頁）

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