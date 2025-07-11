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    首頁　>　臺南市

    颱風掃過 平埔聚落屋損 南市原民會爭取經費修復

    丹娜絲颱風肆虐後，官田番仔田公廨大片牆面脫落，台南市原民會主委白惠蘭（右2）視察受損情形。（南市原民會提供）

    丹娜絲颱風肆虐後，官田番仔田公廨大片牆面脫落，台南市原民會主委白惠蘭（右2）視察受損情形。（南市原民會提供）

    2025/07/11 22:09

    〔記者洪瑞琴／台南報導〕丹娜絲颱風重創台南多處原住民聚落，住屋、公廨受損，讓許多族人在風雨中飽受驚嚇。市府原民會主委白惠蘭（Salau Kaljimuran）深入番仔田、吉貝耍、北頭洋、六重溪等災區部落，探視受災族人、傾聽心聲，傳達市府對族人的關懷與支持。

    風雨過後，族人的生活仍得面對屋頂掀飛、牆面崩落等種種不便。信仰中心─部落公廨也在颱風中受創，其中番仔田公廨大片牆面剝落，讓許多長者看了格外心痛。

    面對族人心聲，白惠蘭表示，市府已啟動盤點機制，將協助災區爭取修繕經費與資源，盼能早日修復公廨，讓族人重新回到熟悉的節奏與信仰寄託。

    目前各單位仍持續搶修水電、交通與通訊設施，也預作防汛準備。南市原民會也提醒族人，若有任何需求或協助，可撥打社工服務專線：（06）2955039、（06）2958586，一起度過災後這段艱難日子。

    南市原民會主委白惠蘭陪同部落耆老，實地查看東山區吉貝耍聚落住屋損害情形。（南市原民會提供）

    南市原民會主委白惠蘭陪同部落耆老，實地查看東山區吉貝耍聚落住屋損害情形。（南市原民會提供）

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