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    教長視察南市受災3國中小 宣布專案支援復建

    教育部長鄭英耀（中）視察鹽水國小災損情形。（南市教育局提供）

    教育部長鄭英耀（中）視察鹽水國小災損情形。（南市教育局提供）

    2025/07/11 19:15

    〔記者洪瑞琴／台南報導〕颱風丹娜絲重創台南，多所學校災損嚴重。教育部長鄭英耀今（11日）親赴鹽水國中、鹽水國小與竹埔國小勘查災情，宣布教育部將專案支援災損嚴重學校進行復建作業，將「從寬、從速、從簡」核定協助。

    鄭英耀由教育局長鄭新輝及立委賴惠員服務處代表陪同，逐一巡視校園受損情況，並向第一線堅守崗位的校長、教師與行政團隊表達感謝。他指示教育局即刻盤整全市校園災損，並依行政院公共工程委員會專案機制提報復建需求，教育部將全力配合，加速審查、協助復建，讓師生早日重返安全學習環境。

    鄭新輝表示，中央與地方齊心協力，讓災後重建更具動能，市府將妥善運用補助經費，最高效率協助學校恢復運作，保障學生暑期及新學期學習不中斷。

    教育局指出，7日起已動員行政、師生、志工與校友投入校園清理，並啟動樹木清運開口契約，加速倒木與廢枝清除，緊急損壞項目也輔導學校辦理採購，爭取納入補助。目前災情以屋頂毀損與樹木倒塌為主，市府也積極聯繫外縣市支援，盼盡速恢復校園環境。

    鹽水國小校長林良駿表示，教育局平日即協助修剪老樹，有效降低災害衝擊，校方將全力投入復原工作，迎接新學期如期展開。

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