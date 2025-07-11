學甲災民群聚廟埕「討電」！里長淚訴：只要看到1台台電工程車都是希望

秀昌里里長謝金雀聲淚俱下為里民請命。（記者王姝琇攝）

2025/07/11 18:29

〔記者王姝琇／台南報導〕颱風丹娜絲重創台南，總統賴清德到學甲草坔中隆宮聽取災民心聲，許多災民抱怨多日停電至今，造成大量養殖魚塭嚴重損失魚類幾乎全部死亡。秀昌里里長謝金雀聲淚俱下說，只要看到一台台電工程車都是希望！

謝金雀提到，颱風過後停電斷網，她第一時間巡視里內用紙筆將電線桿倒塌的狀況，以及桿號一一做紀錄，並載運交通錐圍住危險的地方，避免二次傷害，但是里民們已經5、6天沒電，早上又發生變電箱爆炸，真的是求助無門，無奈「有力出沒路」。

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她說，里內有重病患者需要電力維持生命，也有長者因沒有電燈跌倒，「我們都知道台電人員的辛苦，希望賴清德來到這裡，協助我們保障民生安全，儘速供電恢復方便的方活，只要只要看到一台台電工程車都是希望！」

台電公司表示，學甲地區各社區主要供電線路今晚一定都會想辦法搶救，尤其整個里都沒電的，一定優先搶修，分支還有較偏遠的線路會在幾天內處理。經濟部長郭智輝也允諾今天將全面送電，部分偏遠地區或線路嚴重受損、短期難以修復的地點，將優先派遣發電機與移動式儲能設備支援。

總統賴清德到學甲草坔中隆宮聽取災民心聲。（記者王姝琇攝）

大批災民群聚學甲草坔中隆宮廟埕欲向賴清德總統陳情。（記者王姝琇攝）

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