為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　臺南市

    各界助台南風災重建 南紡購物中心捐款1000萬元

    為協助台南災後復原，各界熱心響應，除捐款外，餐飲業者心也暖心送餐盒給辛苦的台電搶修人員。（南市府提供）

    為協助台南災後復原，各界熱心響應，除捐款外，餐飲業者心也暖心送餐盒給辛苦的台電搶修人員。（南市府提供）

    2025/07/11 18:27

    〔記者蔡文居／台南報導〕為了協助台南災後復原，各界熱心響應，繼吳修齊紀念雙親文教公益基金會捐款1000萬元之後，台南在地企業南紡購物中心今天（11日）也捐款1000萬元助台南災後重建。南市社會局統計，台南市這次風災累計已收到善款2300多萬元。

    另外，宏佳騰動力科技股份有限公司則提供氫能發電機，支援災區臨時電力供應。饗賓集團則捐助10萬元，並提供暖心餐盒予災民及救災人員；同時，饗賓集團未來將加大採購台南農產品做為門市食材，支持台南農民。

    台南市長黃偉哲感謝企業、民間團體以及許多民眾的愛心，以捐款或是提供設備的方式，幫助台南災後復原工作順利推展。

    南市社會局表示，截至今日下午，指定救助丹娜絲風災的善款共收到2375萬8558元，其中包含吳修齊紀念雙親文教公益基金會、南紡購物中心捐款共2000萬，還有各界熱心團體、民眾的小額捐款。所有捐款將專款專用，用於協助受災民眾生活重建與基本所需，並定期公布捐款使用明細，確保公開透明。捐款連結：https://donate.tainan.gov.tw/web/donation/donation_project_in.jsp?np_id=NP1751973941614

    （請註明：「0706丹娜絲颱風災害捐款」）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    臺南市今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播