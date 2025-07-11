台南農損逾12億元 賴清德：是否「免現勘」由專家會議討論

總統賴清德（著紅色背心者）到台南柳營太康有機農業專區，了解農業損害情形。（記者劉婉君攝）

2025/07/11 17:59

〔記者劉婉君／台南報導〕丹娜絲颱風重創台南，截至昨（10）日下午4時，農作物受損面積約4847公頃，幾乎所有作物種類都傳災情，農漁畜牧災損已超過12億元。總統賴清德今天下午前往柳營有機農業專區勘災，對於農業天然災害救助是否可以免現勘？他表示，必須專家會議討論，「不是總統或市長、部長可以決定。」

傾向同原則適用各縣市

賴清德表示，台南市已被公告為農業天然災害救助全品項，至於免勘查的品項，要根據法律來走，公開、公正、公平最重要，同一個原則適用於各縣市，大家比較能接受。對於地方提出全品項救助免勘查品項不足的意見，請農業部帶回專家會議討論。

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賴清德說，此次風災不論是經濟部、農業部等相關部會，對受影響民眾的補助比以往更直接也更積極，比如溫室設備過去補助5成，現在補助8成；過去貸款利息要1.415%，現在由農業部出利息，貸款金額較高，還款期限也較長，這些都是過去沒有的。

他說，中央和地方合作，共同解決民眾面臨的問題，市府已決定比照0121嘉義大埔地震，動用2016年0206地震善款，補助這次因颱風而房屋受損的民眾。另外，昨天行政院會也決定成立颱風專案，提醒市府要特別關心弱勢民眾、獨居老人及因颱風影響而沒地方住的人。

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