男子護犬「坐死」鄰居自首 台南國民法官判8年半

鄭姓男子目睹鄰居毆打愛犬，失控將對方壓制在地，並坐壓胸背致其窒息身亡，台南地院國民法庭認定過當壓制導致死亡，依傷害致死罪判刑8年6月。（民眾提供）

2025/07/11 17:43

〔記者王捷／台南報導〕鄭姓男子不滿喝醉的蔡姓鄰居打狗，活活把對方「坐死」，但台南地院國民法庭認為，鄭男對酒醉無防衛能力的對象施暴、蔡男倒地後仍繼續攻擊，雖然符合自首要件減刑，仍依傷害致死罪判8年半。

2023年12月19日凌晨1時許，66歲鄭男發現鄰居蔡姓男子酒後毆打他的愛犬，2人爆發衝突。鄭男供稱在扭打過程中，蔡男跌倒在地，他一度坐上對方胸背部強行壓制，直到對方失去意識，驚覺不對勁，騎車到警三分局長安派出所報案。

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警方到場發現蔡男頭部多處瘀青與撕裂傷，送醫後宣告不治，鄭男起初對警方表示「不清楚發生什麼事」、僅稱看到鄰居倒臥門前，但警方深入追問後，他坦承是因目睹蔡男攻擊愛犬才與對方發生推擠。

法官根據成功大學醫院解剖報告、現場血跡DNA、員警密錄器影像與法醫鑑定意見，確認蔡男死因為胸背部長時間受壓造成呼吸受阻，並伴隨肝臟莢膜損傷，坐壓行為與死亡具有直接因果關係。

刑法對傷害致死罪的處罰是7年以上到無期徒刑，由於鄭男符合自首減刑條件，再依據刑法對減刑的比例規定，如果是判無期徒刑，減輕後可判15年至20年，如果是7年以上有期徒刑，減輕後可判3年6月到14年11月。

但是，國民法官認為鄭男壓制方式過當、對方醉酒失去防衛能力、事後未賠償或取得諒解，供詞反覆且未見具體悔意，最終合議庭判處8年6月徒刑。全案仍可依法上訴。

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