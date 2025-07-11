根本是海嘯！災民怒飆市府救災慢 黃偉哲：對不起來晚了

總統賴清德接下民眾陳情書，當場回應相關問題。（記者王姝琇攝）

2025/07/11 17:35

〔記者王姝琇／台南報導〕颱風丹娜絲重創台南，總統賴清德4天內2度來到災區勘災，今日首站到七股區西寮里，強調南市府將依楠西地震標準協助處理屋損，行政院長卓榮泰昨也宣布成立颱風專案照顧災民，市長黃偉哲更鞠躬向災民致歉。

賴清德首站勘災七股區西寮里里民湧入，多日停電造成不便許多人情緒沸騰，民眾激動表示，外人看是「海水倒灌」，在地實際狀況「根本是海嘯」！海水衝破2公尺高的堤防，里內淹水達180公分，衝進屋前的排筏等大型物件，嚇得長輩們瑟瑟發抖，很多老人家連爬出屋外都困難重重，民宅不是全倒就是半塌，呼籲政府重視沿海防颱工作，不要再重蹈覆轍！

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賴清德逐一慰問災民並接下陳情書，當場回應停水、斷電及屋損、堤防建設防患未然等問題，數十位國軍弟兄投入救災。

市長黃偉哲則先提早半個多小時到場聽災民心聲，遭災民怒罵：「5天都沒看到市政府的人。」黃偉哲在聽完災民需求後，深深一鞠躬並向災民道歉，他說，「對不起，來晚了！希望大家體諒，這次台南受災範非常圍大；我的腳路比較慢，非常抱歉， 『市長腳路慢，但是協助災民恢復家園進度會加快』！」溝通半個多小時後多數災民情緒大都平息。

總統賴清德、市長黃偉哲等人走進村莊關心受災里民。（記者王姝琇攝）

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