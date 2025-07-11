台電人員路邊啃吐司搶復電 餐飲集團急送餐盒、捐10萬助台南救災

饗賓集團廚師包裝多種餅乾點心，支援台南災後救援工作，盼為重建人員補充能量。（饗賓集團提供）

2025/07/11 15:47

〔記者王捷／台南報導〕丹娜絲颱風重創台南、造成大停電，台電人員連日搶修復電，甚至有人腸胃炎、以白吐司果腹，由於饗賓集團旗下旭集餐廳在台南新開幕，為協助救災，因此準備餐盒給工作人員，並捐出10萬元給台南市政府社會局，同時承諾未來要採購台南農產品、協助果農度過風災。

風災造成台南溪北地區嚴重受損，部分區域至今仍未復電，加上連日豪雨，第一線搶修人員多日無法返家，持續在前線奮戰，有一名台電人員受訪時稱很想念才4歲的女兒。

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饗賓集團今日規劃捐款與援助行動，率先捐出10萬元給台南市政府。集團在台南門市籌備期間，即曾與市長黃偉哲聯繫，表達對災後復原的關心，並希望盡速提供實質資源協助市府救助行動。市長則表達感謝，並推薦台南多項農特產品，鼓勵饗賓於旗下門市採購使用，以穩定農產價格、協助農民生計。

除現金捐款外，饗賓集團也將由饗食天堂門市準備大批餐盒，透過台南市政府轉交災區民眾與前線工作人員，因看到台電人員得了腸胃炎還要工作，在路邊以吐司果腹，身為以餐飲起家的企業，饗賓希望透過簡單心意為第一線人員補充能量。

饗賓集團強調，身為在地企業，有責任發揮社會影響力，將持續關注重建進度，靈活提供必要協助，並規劃擴大在地採購台南農產，全力支援災後復原；同時呼籲各界企業共襄盛舉，攜手協助台南早日恢復電力與生活秩序。

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