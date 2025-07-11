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    家鄉受重創 吳修齊基金會捐千萬助風災重建

    台南溪北地區嚴重受創，南市出動行動沐浴車，提供災民沐浴服務。（南市社會局提供）

    台南溪北地區嚴重受創，南市出動行動沐浴車，提供災民沐浴服務。（南市社會局提供）

    2025/07/11 15:11

    〔記者蔡文居／台南報導〕丹娜絲颱風侵襲台南，重創溪北地區，吳修齊紀念雙親文教公益基金會今天捐出新台幣1000萬元，將優先協助溪北地區災後重建與災民救助，希望能在最需要的時刻，為受災鄉親帶來實際的援助。

    南市社會局表示，吳修齊紀念雙親文教公益基金會自創立以來，致力於各項公益慈善事業的推動。今年適逢基金會創辦人吳修齊先生辭世20週年。吳修齊出身於台南溪北的學甲頭港里，自幼篤實勤儉、心繫鄉里。基金會此次的捐助，除了對災區的即時關懷，更是對吳修齊先生精神的延續與致敬。

    對於基金會的善舉，台南市長黃偉哲深表感謝。他表示，這筆捐款不僅是資源上的即時挹注，更是對災民心靈上的支持與鼓舞。市府將與基金會密切合作，並優先將補助資源用於災情嚴重的溪北地區，確保援助發揮最大效益，讓需要幫助的民眾能盡快重建家園、恢復正常生活。

    社會局表示，於災害發生第一時間立即啟動關懷服務機制，並動員所有社工人力展開主動訪視關懷及相關協助工作，協助災民度過難關。因溪北地區災情嚴峻，除出動南市3台行動沐浴車，高雄市也支援2台沐浴車，共計5台車前往東山區、白河區、北門區、新營區及兒少安置機構提供服務，截至目前已協助133位民眾完成沐浴服務，維護基本衛生與生活品質。若社區或單位有沐浴需求，也可聯絡里長或社區關懷團隊向社會局申請沐浴車輪駐服務。

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