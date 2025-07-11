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    丹娜絲吹倒大樹壓屋頂 漁光島低收嬤孫哭訴無力清理

    安平漁光島一戶承租戶，屋前的大樹被強風折斷，正好壓到屋頂，讓住戶祖孫2人飽受驚嚇。（記者蔡文居攝）

    安平漁光島一戶承租戶，屋前的大樹被強風折斷，正好壓到屋頂，讓住戶祖孫2人飽受驚嚇。（記者蔡文居攝）

    2025/07/11 14:47

    〔記者蔡文居／台南報導〕丹娜絲颱風挾帶強風豪雨重創台南，安平漁光島防風林多棵大樹傾倒，交通一度阻斷，其中一戶低收入承租戶只有祖孫2人同住，屋前的粗大的小葉欖仁被強風折斷，正好壓到屋頂和大門，讓他們飽受驚嚇，阿嬤今天哭訴迄今已5天了，她根本無力清理，生活已嚴重受影響。

    南市議員盧崑福今天邀集漁光里長林寧峰、國有財產署、林業及自然保育署、安平區公所等單位到場現勘。阿嬤看到大家來關心，當場忍不住哭訴說，當晚風雨很大，「砰一聲！」傾倒的大樹直接壓到鐵皮屋頂，到現在已5天了，樹一直壓在屋頂，她根本沒能力處理，晚上睡覺也擔心屋頂會被壓垮。

    林寧峰表示，這次漁光島正好在強風的第一線，防風林區嚴重受損，樹木橫倒馬路，因各地災情嚴重，他只能自救，召集社區志工清理倒木，先讓交通恢復。而這戶受災的民宅，只有嬤孫2人同住，孫子是輕度身心障礙者，且是低收入戶，所幸好屋頂沒被大樹壓毀，目前只先將阻擋大門口的樹枝清理，讓他們可進出。要處理這麼粗大的樹幹，得政府派工幫忙才行。

    盧崑福則表示，這裡9成土地都是公有地，主要歸國產署、林保署管轄，現在災害發生，要求2單位要儘速派工協助清理，尤其受災戶最晚明天之前就要派人移除。國產署代表當場連絡人員，允諾會儘速派人協助清理、移除倒木；林保署代表則說，會請開口契約廠商下週進來清理。

    粗大的小葉欖仁樹幹被強風扯斷，正好壓到屋頂和大門。（記者蔡文居攝）

    粗大的小葉欖仁樹幹被強風扯斷，正好壓到屋頂和大門。（記者蔡文居攝）

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