愛心湧現！他用鏡頭記錄、聽災民訴無奈 「5個字」逼哭自己

台南良慶閣佛具自組團隊前進災區，3天跑8站義煮數千份熱食。（南泉冰菓室提供）

2025/07/11 10:26

〔記者王姝琇／台南報導〕颱風丹娜絲重創台南溪北地區，不少民間團體攜手挺進災區，到現場煮食讓災民填飽肚子，同時也用鏡頭做紀錄，將災區現況呈現給大眾，安平名店南泉冰菓室老闆劉展佑與92歲受災長者對談，自己一句「人平安就好」，也忍不住落下淚。

南泉冰菓室霸氣貼出公告「店休挺進災區」。風災過後，劉展佑與妻子第一時間採買物資送進災區；隨後，他們也決定持續店休，中途加入民間自組的愛心團隊，攜手送愛到災區。劉展佑說，看他們能吃上一頓現煮的熱食，內心感到無比踏實。

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沒有專業攝影背景的劉展佑，用手機拍下已被摧毀的三合院，92歲老爺爺步履蹣跚地走進屋內，看著早已沒了屋頂的家，還有滿地破磚、碎瓦，劉展佑一句「人平安就好」逼哭自己；65歲阿嬤說，從未經歷過這種狀況，連日整理家園導致身體疼痛，還要忍受停電帶來的不便感嘆「欲哭無目屎」；從事虱目魚養殖的80歲阿公則望著魚塭，不知下一步該如何是好。

劉展佑後來也加入台南良慶閣佛具老闆娘林梓晴自組的團隊，攜手水產行、餐車挺進災區，他們鍋子一擺、爐火一開，當場烹煮熱騰騰的粥給災民吃，「3天跑8站」已數不清煮了幾千份，林梓晴說：「還要繼續做。」越來越多人加入來出份力。

愛心還不只這樣，鹿耳社區理事長蔡登進也帶著食材與鍋具，和社區暑期工讀生、志工們響應災區烹煮送餐，議員陳昆和提供場地及食材、旭海安溯水產提供海產、日寶食品贊助罐頭，烹煮出250碗海產粥、關廟麵讓民眾領取，也分送至佳里區蚶寮福安宮和永昌宮、北門區溪底寮、七股區水師寮；金津天然水、騰宇流通、全球人壽佳里通訊處也協力捐助物資。

品恬食品與JT愛心團則響應璞育文教發展協會號召，緊急支援後壁災區捐贈200人份滷味，為國軍與台電人員提供膳食，還有台南大學小太陽服務隊、水保署總署、善糧不二、南瀛IMC等團隊，共同協力準備便當支援救災最前線的供餐任務。

學甲區許多偏鄉村落都是紅磚瓦屋，屋頂被強風掀起，沒有遮蔽物。（南泉冰菓室提供）

台南災區民眾大排長龍領取熱食飽餐一頓。（南泉冰菓室提供）

鹿耳社區理事長蔡登進等人響應災區烹煮送餐。（鹿耳社區提供）

今年鹿耳社區暑期工讀生與志工們也投入公益，響應災區烹煮送餐。（鹿耳社區提供）

南泉冰菓室老闆夫妻倆採買大批物資送進災區。（南泉冰菓室提供）

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