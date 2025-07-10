曾文水庫大進補 調節性放水量超過一座南化水庫

曾文水庫調節放水最高達到每秒1550立方公尺，畫面相當震撼。（南水分署提供）

2025/07/10 22:59

〔記者劉婉君／台南報導〕受低壓帶與西南風影響，南部地區連日降下大雨，曾文水庫集水區連續2天累積雨量破百，蓄水率已達到100%，經濟部水利署南區水資源分署從昨（9）日下午1時起，就啟動調節性放水，放水量最高一度達到1550cms（立方公尺/秒），截至今天中午12時，總放水量就已達到9387萬立方公尺，已超過一座南化水庫（滿水位水庫有效容量8523萬立方公尺）的蓄水量。

曾文水庫於昨天下午1時開始，先從防淤隧道調節性放水，放水量從一開始50cms（立方公尺/秒），隨著實際降雨量滾動式調整，昨晚6時起開啟溢洪道，將放水量提高到1300cms，最高曾一度達到1550cms，畫面相當震撼。今天晚上10時的放水量已降至650cms。

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根據南水分署的監測資料，曾文水庫集水區昨天的累積雨量達到184.5毫米，今天截至晚上10時，累積雨量103.4毫米，水位228.53公尺，有效蓄水量4億6511萬立方公尺，蓄水率100%；烏山頭水庫集水區累積雨量123.1毫米，水位58.37公尺，有效蓄水量7935萬立方公尺，蓄水率同樣達到100%，自然溢流。

而南化水庫集水區昨天累積雨量更高達217.3毫米，今天截至晚上10時的累積雨量186.4毫米。台南各水庫大進補，包括曾文水庫、南化水庫、白河水庫、鏡面水庫、虎頭埤等，仍持續調節性放水或溢流。

南化水庫截至今晚10時的水位179.65公尺，有效蓄水量8354萬立方公尺，蓄水率98.02%。

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