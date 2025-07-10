台南仍有3萬2363戶停電！ 台電致歉：難估全面復電時程

台電工程人員持續漏夜搶修電力設施。（台電台南區處提供）

2025/07/10 21:55

〔記者王俊忠／台南報導〕丹娜絲颱風重創台南供電線路，電桿倒斷約780根、傾斜約651根，由於倒斷電桿數量龐大，重建費時耗力，且無數大型倒樹清除極為耗時。台電台南、新營區處表示，目前仍持續搶修高壓主幹線，預計明日完成主幹線修復，以掌握大聚落的民生用電復電為目標。

截至今（10日）晚間9時，台南地區曾經停電戶數多達28萬5656戶，尚有3萬2363戶停電持續搶修中，停電地區集中在學甲、鹽水、七股、北門、將軍、佳里等區。至於何時台南地區能全數復電？台電台南區處致歉說，目前仍無法預估。

請繼續往下閱讀...

台電台南區處表示，10日雖持續受間歇性陣雨干擾，現場施工條件極為艱難，但搶修團隊惦記受災居民的殷切期待，堅持在泥濘與雨勢中持續努力。每一次的立桿、架線和修護送電，都是體現要穩定供電的決心。

針對颱風造成的停電事故，台電強調一定會積極搶修復電，復電程序將採「供電樞紐變電所→主幹線→分歧線→變壓器」的原則來進行，並以先捷運、火車、自來水及電話通信等公用設施，然後是一般用戶的順序，安排人員搶修，不過搶修進度仍會受到停電範圍、交通路況、風雨情況等影響，請遇到停電狀況的民眾多予體諒。

台電工程人員持續搶修電力設施。（台電台南區處提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法