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    分科測驗明登場 台南二考區新營高中供電無虞

    承辦台南二考區試務的台南大學表示，目前各試場均已完成電力檢測，試務運作正常。（記者洪瑞琴攝）

    承辦台南二考區試務的台南大學表示，目前各試場均已完成電力檢測，試務運作正常。（記者洪瑞琴攝）

    2025/07/10 21:24

    〔記者洪瑞琴／台南報導〕114學年度大學入學分科測驗將於明、後天（11、12日）登場，丹娜絲颱風過境造成南部地區災情，新營區也是災區之一。台南二考區設於新營高中，應考生有329名。承辦試務的台南大學表示，設置11間試場，目前各試場均已完成電力檢測、場地清潔與考場佈置，試務運作正常。

    台南大學特別提醒考生務必提早出門，妥善規劃行程，留意交通狀況，確保順利應試。校方亦已提醒所有試務人員密切注意考生到場狀況與各時段流程，若遇突發情形能即時通報與協調，務求考試順利進行。

    台南大學表示，如有與試務相關緊急問題，考生可洽詢大考中心或台南大學電話（06-213-3111分機242）

    台南一考區設在台南一中、台南二中二個分區。承辦的成功大學表示，考生人數總計2543人，每試場考生人數36人，第一分區台南一中考生數946人、第二分區台南二中1597人。

    成功大學提醒考生，應於答題卷上正楷簽全名，應試時不得飲食（含喝水）。考生因生病等特殊原因已申請於考試中飲水或服用藥物時，可先將用水交予監試人員保管，需用時再舉手取用。

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