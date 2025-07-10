數十棵樹木傾倒 台南漁光島也成丹娜絲颱風重災區

丹娜絲颱風重創台南安平漁光島，島上數十棵樹木傾倒一度影響交通。（立委林俊憲服務處提供）

2025/07/10 19:30

〔記者王俊忠／台南報導〕丹娜絲颱風挾帶強風豪雨，重創南部沿海，台南災情尤為嚴重，包括路樹傾倒、停水停電、農漁業災損、民宅毀損，其中安平區漁光島漁光路沿線數10棵樹木遭強風吹倒或折斷，造成交通一度中斷，同為此次風災的重災區。立委林俊憲要求林保署應全力協助地方以最快速度恢復步道通行安全與景觀整潔。

安平漁光里長林寧峰表示，漁光島不僅是居民生活空間，更是台南重要的海岸生態與旅遊資源。此次颱風侵襲，造成漁光路沿線防風林區嚴重受損，多棵樹木倒伏橫躺馬路，造成多處交通中斷，人行道及森林步道也遍布折斷枝幹與落葉。災後第一時間，他立即號召志工清晨動員，自備鋸子與清理工具，將倒伏樹木鋸斷移置路旁、協力清除滿地枝葉，使交通恢復順暢。

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林寧峰說，颱風當晚風雨交加，整晚都能聽到樹倒下的巨大聲響，隔天一早就趕緊集合人力搶通，因為市府清潔與工務人力都已疲於奔命，自己住的社區只能自己先來救。

林俊憲服務處表示，災後第一時間陪同里長、林保署及安平區公所前往現場關心了解災情，感謝里長與志工團隊第一時間投入災後復原。漁光島近年來已成為台南假日熱門觀光景點之一，每逢週末與連假總吸引大量遊客前來拍照、散步，是結合自然景觀與人文氣息的重要觀光資產。林保署應全力協助，以最快速度恢復步道通行安全與景觀整潔，讓漁光島盡快重現以往風貌，維護市民與遊客安全。

丹娜絲颱風重創台南安平漁光島，島上數十棵樹木傾倒一度影響交通。（立委林俊憲服務處提供）

丹娜絲颱風重創台南安平漁光島，島上數十棵樹木傾倒一度影響交通，地方里長動員志工清移倒樹。（立委林俊憲服務處提供）

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