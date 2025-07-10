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    台南災情慘重!林俊憲邀總統賴清德明勘災

    立委林俊憲（右一）與服務團隊十日將百面帆布送進災區。（林俊憲服務處提供）

    立委林俊憲（右一）與服務團隊十日將百面帆布送進災區。（林俊憲服務處提供）

    2025/07/10 20:36

    〔記者王俊忠／台南報導〕丹娜絲颱風為台南帶來嚴重災情，沿海與溪北一帶許多村落，迄今仍處於缺電、缺水。立委林俊憲今（10日）前往後壁、東山、白河一帶探視災情，除將愛心物資分送給災民、協助設立充電站，也收集約100面帆布送進災區，包括個人看板拆下與熱心民眾捐贈，供災民遮擋破損房舍與家具，避免被雨淋。

    林俊憲表示，此次受災範圍廣大，連日來不斷在收集並了解災民狀況。這兩天因台南持續有豪大雨，災區急需大量帆布遮蓋遭狂風吹走的屋頂及保護家具等，服務團隊在第一時間就開始募集帆布，同時也將颱風前預先拆下的帆布看板整理起來，首批約100面帆布先送到災區，提供民眾基本的安全防護需求。

    林俊憲與服務團隊先前往後壁區公所，除慰勞民眾與救災人員外，也捐帆布給公所救災運用；之後前往鹽水橋南老街與鹽水武廟，探視由奇美企業提供的熱食車以及太陽能充電站等。林俊憲並與服務團隊前往白河六溪國小代送物資，並探視白河農會倉庫受損情況。

    林俊憲強調，有鑑於台南受災狀況嚴重，他已邀請總統賴清德於明日再度回到台南勘災，到更多地方傾聽民眾需求。另外，他已著手起草《丹娜絲颱風災後重建特別條例》草案，希望賴總統來勘災，也讓隨行的行政團隊了解災情規模和程度，以便推動災後重建特別條例，估算出重建經費規模和需求，藉由中央力量統籌整個南部的重建計畫。

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