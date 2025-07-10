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    首頁　>　臺南市

    助災民生活重建 南市宣布補助辦法 開設捐款專戶

    丹娜絲颱風重創台南，超過6000戶屋損，許多家戶屋頂「開天窗」。（記者洪瑞琴攝）

    丹娜絲颱風重創台南，超過6000戶屋損，許多家戶屋頂「開天窗」。（記者洪瑞琴攝）

    2025/07/10 17:46

    〔記者洪瑞琴／台南報導〕為協助丹娜絲颱風災後復原，台南市政府宣布即日起推動六大補助與慰助措施，針對死亡、重傷、住屋毀損、淹水、車輛損壞等災損情況提供即時協助，申請期限至8月15日止。市長黃偉哲要求各區公所秉持「從速從簡」原則，讓補助金盡速發送，協助災民早日重建家園。

    市府副秘書長尤天厚今說明補助辦法，六大補助與慰助標準。死亡慰助：因災致死者，發給慰問金20萬元；重傷補助：因災致重傷且自付醫療費逾10萬元者，補助10萬元；安遷補助：住宅毀損不堪居住者，每人補助2萬元，每戶最高10萬元；淹水慰助：住屋淹水50公分以上，實際居住者每戶發給1萬5000元。

    屋頂外牆修繕補助方面，損壞20~100平方公尺：合法建築補助1萬元，非法建築5000元；損壞超過100平方公尺：合法建築補助2萬元，非法建築補助1萬元。需檢附現場照片與修繕單據。車輛泡水／毀損補助方面，汽車、大型重機補助1萬元；機車、掛牌微電車補助2000元。

    尤天厚表示，災民請攜帶相關證明及單據，向戶籍所在地區公所提出申請。即使因災停班停課，區公所仍有應變輪值人員受理；戶政事務所亦提供免費補換證件（如身分證、戶籍謄本、門牌等）服務。

    市府亦同步開設【救災捐款專戶】（請註明：「0706丹娜絲颱風災害捐款」），呼籲社會各界共襄善舉，捐款將專款專用、定期公布明細，協助災民渡過難關。

    南市府副秘書長尤天厚率相關局處說明災損補、慰助標準。（南市府提供）

    南市府副秘書長尤天厚率相關局處說明災損補、慰助標準。（南市府提供）

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