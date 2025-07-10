台南國際芒果節壓軸場 週末玉井如期登場

台南淺山地區的農民及職人共同製作巨大的紙芒果，將營造一個具有淺山氛圍的芒果節現場。（記者劉婉君攝）

2025/07/10 16:28

〔記者劉婉君／台南報導〕目前正值台南芒果盛產的季節，山區芒果雖然受到丹娜絲颱風影響出現落果，壓軸登場的台南國際芒果節淺山地區場次則不受影響，將於12、13日如期在玉井噍吧哖事件紀念園區舉行，除了有DIY活動等，還有芒果鮮果、芒果甜品展售，現場並將打造一條「芒果綠色隧道」意象的裝置藝術，帶民眾感受台南淺山的夏日。

活動將以「芒果的甜，藏在淺山的夏天」為主題，由淺山料理秀揭開序幕，現場除了市集，還有歌手接力演出的草原音樂會，以及芒果雪Q餅、芒果造型除穢香包、手工芒果果醬等DIY體驗。

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在地農夫與職人也運用回收報紙打成紙漿，一同製作出超過40顆的「超大芒果」，並利用颱風打落的枝條，將在現場布置出一條「芒果綠色隧道」，希望讓遊客有置身芒果園的感覺。

淺山聚落團隊也串連淺山地區的景點，推薦適合2日遊的行程路線供各地遊客自由行，首日先到台南山上花園水道博物館，再到玉井的芒果節活動現場，傍晚前往南瀛天文館夜觀，晚上則夜宿淺山地區，隔天一早至左鎮化石園區參觀後，再回到芒果節逛市集，走入噍吧哖事件紀念園區及玉井老街。

7、8月暑假期間，淺山故事館也與楠西區的趣淘漫旅合作，於當地舉辦冰店的快閃活動，希望透過異業串聯，讓更多人知道台南淺山地區好吃好玩的地方。

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