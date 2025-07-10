選舉帆布變救災物資！丹娜絲掀翻台南鄉親屋頂 林俊憲捐百面支援災區

立委林俊憲捐出100面選舉看板帆布支援台南災民。（擷取自林俊憲臉書）

2025/07/10 16:29

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕丹娜絲重創中南部，不僅掀翻屋頂、吹倒路樹，也造成農損慘重。民進黨立委林俊憲今（10日）宣布，已捐出首批約100面選舉看板帆布，作為災區臨時遮蔽材料，支援受災戶急需重建的第一線需求。

林俊憲稍早在臉書表示，現在災區急需大量帆布遮蓋吹走的屋頂，除了向大家募集外，他也決定率先動員現有資源，拆下看板帆布進行運用。他說，前陣子已承諾減少看板，加上颱風前部分預先拆除，首批帆布約100面，今天已整理完畢，陸續運送至災區。

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這些看板帆布過去曾引發「林俊憲看板太多」的輿論，甚至有人戲謔舉辦「看板路跑」，只要看到林俊憲的看板就要喝一杯，此舉吸引本尊報名，改以苦茶代替進行第2輪活動，獲得網友讚賞。如今，林俊憲再度將宣傳帆布轉為救災資源，同樣獲得一票網友好評。

林俊憲指出，現階段台南仍處於重災處理階段，重機具人力吃緊，因此未拆除的帆布將視後續需求再進行處理，儘量讓受災房屋都能先有暫時的遮蔽。

林俊憲透露，已邀請賴清德總統明（11日）再度回到台南勘災，由於受災區域非常廣，且是全面性的嚴重損害，除了到更多地方傾聽民眾需求外，他也希望隨行的行政團隊能藉此了解受災的規模和程度，以便推動災後重建特別條例，能夠估算出重建經費規模和需求。

林俊憲強調，他將以最快速度推動，讓災民不必再為家園重建經費苦惱，專注於眼下的整理工作。也非常感謝大家這幾天來給的許多建議、資訊甚至實際的物資，讓台南人感受來自全國的溫暖。

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