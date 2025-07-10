別搞錯！這間已不是「南區全民運動中心」 南市體育局急澄清

南市府體育局原與台南高商體育館委外經營者合作「南區國民運動中心」，合約屆期，不再冠名，不屬於全民運動中心體系。圖為初成立時的外觀。（資料照，記者洪瑞琴攝）

2025/07/10 16:53

〔記者洪瑞琴／台南報導〕台南市「南區全民運動中心」原由台南高級商業職業學校（簡稱台南高商）冠名營運，合約已於去年底正式期滿終止，已不具「全民運動中心」冠名及營運資格。近期仍有課程文宣對外招生，恐造成民眾混淆，南市體育局今（10）日特別澄清，並提醒民眾留意。

體育局表示，該場館過去係與台南高商冠名設立，並由台南高商委託柏辰國際有限公司負責實際營運管理，期間推動多項社區運動課程。然而合約期滿（1年1約）未續，相關合作已正式結束，場館名稱及「全民運動中心」相關標誌、識別系統亦不再適用。

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體育局長陳良乾強調，未經市府核定者，不得擅自使用「全民運動中心」名稱、標誌或相關識別。若有違規情形，市府將依法查處，以維護公共資源的正當性與全民運動體系公信力。民眾如有疑義，可上體育局官網查詢現行認可場館名單，或向該局查詢。

陳良乾表示，目前南區仍有多處運動場館提供服務，包括永華體育園區內的游泳池、田徑場、籃球場、羽球場、網球場及極限運動場等。市府也將持續盤點與規劃更多運動空間，提供民眾多樣化運動選擇。

原「南區國民運動中心」內部設施。（記者洪瑞琴攝）

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