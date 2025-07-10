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    大雷雨上國道打滑 嘉義忠和國中棒球隊國道車禍8傷

    嘉義忠和國中棒球隊休旅車，天雨打滑翻覆，8人受傷、意識清醒，分送柳營奇美、嘉義聖馬爾定醫院救治。（民眾提供）

    嘉義忠和國中棒球隊休旅車，天雨打滑翻覆，8人受傷、意識清醒，分送柳營奇美、嘉義聖馬爾定醫院救治。（民眾提供）

    2025/07/10 12:31

    〔記者王涵平／台南報導〕搭載嘉義忠和國中棒球隊的休旅車，今日上午9時許南下行經國道3號白河路段，疑因當時天雨打滑翻覆，8人受傷、意識清醒，分送柳營奇美、嘉義聖馬爾定醫院救治，詳細肇事原因仍待調查。

    南市消防局今日上午9時19分接獲嘉義縣消防局指揮中心轉報白河區國道3號308.5公里南下緊急救護勤務，現場1車翻覆，駕駛已脫困，嘉義縣出動三和、中埔及水上消防分隊，南市出動白河消防分隊前往搶救，現場無脫困需求。

    白河91載送2名患者至柳營奇美，12歲江男與13歲黃男肢體擦挫傷，送柳營奇美，意識清楚。另6名送嘉義聖馬爾定醫院。

    警方初步調查，當時該路段有大雷雨，休旅車在內側車道打滑撞擊外側護欄後側翻於外側車道，駕駛人無酒駕情事。國道警方呼籲，雨天駕駛請降低車速減速慢行，安全距離應適度增加，車輛若有行經積水處，應握緊方向盤、鬆開油門，如有水花噴濺影響視線，亦應握緊方向盤穩住車輛維持在車道行駛，並鬆開油門減速滑行，以免車輛失控而肇事。

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    嘉義忠和國中棒球隊休旅車天雨打滑翻覆。（民眾提供）

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