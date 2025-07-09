雷陣雨打亂搶修進度 台南仍4萬6千戶停電

9日晚間，台電工程人員持續漏夜搶修故障的電力設施。（台電台南區處提供）

2025/07/09 22:31

〔記者王俊忠／台南報導〕丹娜絲颱風蹂躪，台電台南、新營區處九日晚間直言台南地區供電線路可謂柔腸寸斷，截至今（9）日晚間10時，全市仍有4萬6004戶停電，曾停電的戶數高達28萬2702戶，且天公不作美、雷陣雨又打亂搶修進度，毀壞設備過於龐大，修復進度不如預期，要向停電用戶致歉，台電會夜以繼日全力修復，讓停電戶早日恢復光明。

台電表示，目前4萬6004戶停電，集中於學甲、後壁、東山、鹽水、七股、將軍、佳里等地區，台電深感抱歉。因為沒有護國神山中央山脈屏障，丹娜絲颱風夾帶16級強陣風及豪雨，將台南地區供電設備摧殘殆盡，尤其是山區及沿海地區，電桿傾倒斷裂、變壓器損壞掉落、電線斷落四散，甚至有鐵皮屋掛在電桿或變壓器上。

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加上雷陣雨打亂工程人員搶修步調，電桿倒斷、設備又被破壞，數量實在過於龐大，重建進度不如預期，對於災後3天來無電可用的民眾深感抱歉，台電會竭盡全力、夜以繼日修復電力，讓停電戶儘快恢復光明。

台電將全台重兵集結台南，設法提高搶修速度及量能，雖然艱辛仍全力以赴，感謝本次颱風多數民眾皆能體諒工作人員辛苦。台電也提醒民眾，颱風過後仍有豪、大雨，如果看到電線掉落或出現外露，請即通知台電處理，切勿自行撿拾或碰觸，避免觸電意外。

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