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    還會再增加!台南農損初報破3.9億 漁產掛0原因曝

    麻豆文旦地毯，落果掉滿地。（記者楊金城攝）

    麻豆文旦地毯，落果掉滿地。（記者楊金城攝）

    2025/07/09 20:06

    〔記者楊金城／台南報導〕農業部公告台南市為農產業全品項（稻米除外）、在漁港區域漁船（筏）及林業副產物─竹筍農業為天然災害救助地區後，再公告台南市魚塭養殖全品項列入現金救助，台南市農業局今（9日）統計災損初報金額約3億9711萬元，包括農產2億5858萬元、畜牧294萬元、禽畜設施7589萬元、漁船5970萬元、漁產0元。

    著名的白河蓮花全被吹倒，蓮花季提前結束，即使有農損救助，蓮農感嘆心血全沒了。

    其中，漁產報0是因停電，沿海各區的網路不通或訊號不好而無法通報，因沿海復電緩慢，魚塭內的魚兒命在旦夕，養殖漁業災損金額恐擴大，漁民焦急萬分。

    農政相關人員說，台南這次丹娜絲風災的災損金額只會增不會減，因農業、漁業、船筏都被列入現金救助，災損金額再通報彙整無多大意義，加速受理申請、勘災完成救助才是重點。

    台南農糧災損，全市農作物被害面積3481.4公頃，損害程度28%，換算受損面積960.83公頃，主要為龍眼、文旦柚、椪柑、柳橙、絲瓜、香蕉、竹筍、蓮子等作物。

    包括台南市農會、大新營、大北門、曾文區等基層區農會計22個農會，查報設施受損；農產運銷公司經管的玉井、新化、麻豆、佳里、左鎮果菜市場，都有鐵門、燈具、門窗等設施災損。

    台南畜牧業災損通報23場，死了17萬6650隻家禽需要清運，鹽水全利化製場卻又遇上停電，無法化製，因家禽腐敗，為避免臭味和疫病傳播風險，南市環保局同意開放掩埋場，讓畜禽屍體進行掩埋。

    船筏災損，北門區受損漁船筏70艘、將軍區44艘，安南區81艘，初步統計有195艘漁船筏受損，即日起至7月21日止，漁民應向漁港所在地區公所提出申請。

    白河蓮花全倒。（記者楊金城攝）

    白河蓮花全倒。（記者楊金城攝）

    北門漁港船筏翻覆。（記者楊金城攝）

    北門漁港船筏翻覆。（記者楊金城攝）

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