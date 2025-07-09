災後沒水沒電 台南學甲送便當給偏遠弱勢

台南學甲慈濟宮董事長王文宗（中）捐贈便當給三慶里長郭壬貴（左），為里民解燃眉之急。（慈濟宮提供）

2025/07/09 20:19

〔記者楊金城／台南報導〕風災過後，台南學甲復電復水緩慢，學甲區公所、大廟慈濟宮和議員謝舒凡等各界今天（9日）送三餐給未復電各里低收、獨居等弱勢住戶；以前學甲發生水患，因積淹水才會發送便當給里民，這次風災也送餐創下罕見紀錄。

學甲區長張明寶說，有些里沒水沒電，像三慶里離市區遠，年長里民無法煮食，冰箱內食材也壞了，公所今早緊急送豆漿、麵包等至三慶里，中午有謝舒凡服務處送去炒麵，今天晚上再針對未復電的三慶里、豐和里、宅港里、平和里共送212個便當給低收、獨居老人，將會送餐至復電復水為止。

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學甲慈濟宮今天則是緊急支援900個熱騰騰便當給郊區的三慶里，為里民解燃眉之急；下午再送出晚餐便當，學甲區宅港里500個、平和里150個、北門區三寮灣300個。連同公所送餐，便當就超過2000個。

慈濟宮董事長王文宗表示，風災後第三天，學甲仍有多處道路不通、停電、無網路，偏遠聚落更為嚴重，停電3天、冰箱裡面食物都已退冰腐爛，在接獲三慶里長郭壬貴緊急求援電話後，因庄內獨居戶及老人居多，慈濟宮決定協助大家渡過難關，祈求保生大帝保佑大家一切平安。

此外，王文宗個人今也捐出1500個晚餐便當，將軍區、七股區、北門區的災區各500個。

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