奇美「聖誕週末」今年停辦 博物館：與丹娜絲風災無關

奇美博物館的聖誕週末活動，深受各界歡迎，6年來累計吸客逾40萬人次。（記者吳俊鋒攝）

2025/07/09 18:37

〔記者吳俊鋒／台南報導〕深受親子歡迎的奇美「聖誕週末」派對，6屆累計吸客40萬人次，已是台南觀光的熱門品牌活動之一，官方網站卻宣布今年暫停舉辦，各界猜測可能與中颱「丹娜絲」造成災情所致，博物館強調「沒有直接關係」，主要是設備更新與內部空間修繕等原因。

每逢12月登場的奇美博物館聖誕週末活動，2019年開辦，歷屆都吸引6、7萬人次造訪，大小朋友都很喜歡，今天官宣停辦，讓粉絲們錯愕不已。

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由於丹娜絲讓博物館的戶外園區受損嚴重，樹木傾倒、枝幹折斷，落葉滿地，仍在復建中，外界一度認為風災可能是停辦週末聖誕的原因。

奇美博物館表示，移至都會公園全新開幕迄今已逾10年，為提升觀展品質，近期將展開局部修繕，以及設備更新等作業，2025的聖誕週末得「喊卡」，一切進程，都在丹娜絲來襲之前就已規劃，活動停辦，與颱風無直接關係。

館方也感謝大家一直以來的支持與關注，對於今年聖誕週末暫停辦理造成不便，敬請見諒，若有疑問，歡迎洽詢客服專線：06-2660808。

奇美博物館的聖誕週末活動，深受各界歡迎，6年來累計吸客逾40萬人次。（記者吳俊鋒攝）

奇美博物館的聖誕週末活動，每年都有不同的主題趴，深受親子喜愛。（記者吳俊鋒攝）

奇美博物館的聖誕週末活動，深受各界歡迎，6年來累計吸客逾40萬人次。（記者吳俊鋒攝）

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