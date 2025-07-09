颱風夜與睡衣女鄰居困電梯 兩人大汗淋漓感覺快脫水

颱風夜他與女鄰居共困大樓故障電梯，車廂下墜、燒焦味瀰漫，無訊號又無人知情，他強迫自己冷靜，加班處理報價單撐過40分鐘。（廖先生提供）

2025/07/09 15:45

〔記者王捷／台南報導〕丹妮絲颱風後，部分地區還未從風災中恢復，廖姓男子也忘不了與女鄰居共困在故障電梯內，他強調這不是豔遇是生死瞬間，電梯內沒訊號、充滿燒焦味，兩人大汗淋漓感覺快脫水，他打開手機加班，強迫自己冷靜，並安慰女鄰居傳訊息求救。

從事旅遊業的廖男稱，颱風夜風雨正盛，社區頂樓的安全門只剩一顆螺絲，鐵門被風吹起，在空中飛舞。他與熱心女鄰居穿著睡衣就上樓拆門、清理積水。不料搭電梯返回一樓途中，疑似電梯主機遇水故障，先是操作面板失靈，接著門開一半時車廂突然下墜，還傳出電線燒焦異味。

請繼續往下閱讀...

更糟的是，當下是半夜，手機無訊號、求救鈴無反應、管理員又因忙於搶修不在崗，整棟大樓一片沉靜，兩人受困電梯中無人知曉，女鄰居情緒崩潰，廖男為了忍住恐慌，靠著「奴性」轉移注意力，打開手機繼續整理報價單、瀏覽旅遊舊照，為了安撫女鄰居，聊起國外房地產、經濟話題，試圖撐過等待救援的時間。

女鄰居冷靜後，發現LINE訊號雖然不好，但竟然能把訊息傳出去，但是好不容易發出的求救訊息，起初還被當成玩笑回應，差點錯失救援黃金期，直到40分鐘後，消防員才救出兩人，廖男說被困在電梯這40分鐘不是豔遇，是他人生中最可怕的40分鐘。

廖男事後說，當時心裡只想，他也不知道為什麼要加班，可能工作是讓他回到現實、安全世界的一部分，沒想到「奴性」竟能壓制恐慌。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法