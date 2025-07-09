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    視訊裡「警察」說要錢 派出所裡警察秒打臉

    50歲徐姓男子接獲來電，對方假冒165專員要求加Line視訊並支付2萬元保證金，徐男起疑後前往安中派出所查證，成功保住財產。（民眾提供）

    50歲徐姓男子接獲來電，對方假冒165專員要求加Line視訊並支付2萬元保證金，徐男起疑後前往安中派出所查證，成功保住財產。（民眾提供）

    2025/07/09 15:50

    〔記者王捷／台南報導〕徐姓男子昨天接獲詐騙電話，歹徒還穿上警察制服、假冒165反詐騙專員跟他視訊，要他匯2萬元保證金，徐男差點相信，但最後決定先到警三分局安中派出所諮詢，警方告訴他，這是詐團最近常用的手法，他聽完以後才安心。

    徐男先接到一通未顯示號碼的來電，對方自稱165反詐騙專員，誆稱徐的個人資料遭冒用，要加Line進行視訊「製作筆錄」。視訊中，對方身穿制服、態度嚴肅，表示需支付2萬元保證金才能「保障安全」。

    由於歹徒說了一大堆徐男聽不懂的法律用語、外觀逼真，徐男起初信以為真，但過程中逐漸產生疑慮，隨後中止聯繫並親自到安中派出所詢問，員警判斷這是近期常見詐騙手法，提醒徐男不用匯款，並說明警察不會以打電話、視訊的方式問筆錄。

    警方呼籲，這類詐騙慣用的話術是利用「官方單位通知」作為起手式，進一步誘導受害者使用通訊軟體視訊通話，並以安全、調查、帳戶監管等名義要求匯款。詐騙集團甚至會製作假證件、穿制服或營造辦案場景，混淆受害者判斷，若接獲類似要求，應立即撥打110或前往派出所查證，切勿輕信陌生來電或操作，以防落入詐團陷阱。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

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