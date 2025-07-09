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    造價6千多萬 台南首座鑽石級綠建築活動中心啟用

    安南區海南里活動中心落成啟用，為台南首座鑽石級綠建築活動中心。（南市府提供）

    安南區海南里活動中心落成啟用，為台南首座鑽石級綠建築活動中心。（南市府提供）

    2025/07/09 15:37

    〔記者蔡文居／台南報導〕台南市安南區近年來人口增加、發展快速，原有海南里活動中心因空間狹小，不敷使用。南市府在九份子重劃區海南公園內規劃新建活動中心，經費為6890萬元，今天舉行落成啟用典禮，新活動中心為台南首座同時符合9項綠建築指標，並結合自然生態與低碳生活機能的「鑽石級綠建築」，提供當地民眾永續健康的社區環境。

    南市民政局長姜淋煌指出，安南區是台南市人口增加發展最快速的行政區，九份子重劃區內多項大型建案興建中，海南里人口也持續成長，原來的海南里活動中心位於橋下空間過於狹小，已不敷使用。市府規劃新建的海南里活動中心，選定於重劃區內公園用地興建，經費為6890萬元，新建後為2層建築物，於2023年3月動土，歷時2年竣工。

    此外，市府也積極於安南區投注各項重大公共設施，新建海南里活動中心鄰近水上運動訓練中心、全民運動館、九份子國中小學、海南派出所等，周邊的生活機能健全，新活動中心也將成為當地的指標性建築。

    安南區長魏文貴說，活動中心的啟用象徵地方建設與社區發展的新篇章，也盼啟用後能提供里民更多優質便利的公共服務，實現共建共享的社區目標。

    今天啟用典禮，包括市議員蔡麗青、黃麗招、郭清華、陳怡珍、李中岑及多位里長出席。

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