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    丹娜絲吹斷台南600根電桿 台電：今晚拚復電9成

    台電工程人員漏夜搶修故障電力設施。（台電台南區處提供）

    台電工程人員漏夜搶修故障電力設施。（台電台南區處提供）

    2025/07/08 22:25

    〔記者王俊忠／台南報導〕丹娜絲颱風對台南地區造成20餘萬戶停電，供電設施嚴重受創，台電台南區營業處指出，大台南地區累計曾停電戶數達21萬3915戶，經台電全力動員搶修，迄今（8）日晚間10時仍有3萬4536戶停電，目前停電區域集中在鹽水、六甲、七股、後壁、安南、將軍等區，台電目標拚今晚復電9成。

    台電台南區處表示，台南沿海地區瞬間強風破壞電力設備，導致電桿倒塌斷裂、電線掉落、變壓器損壞等嚴重災情。台電集結全台15個區處1123名搶修菁英聚集台南，為的就是儘速供電，讓每個家戶恢復光明與舒適的環境。

    台電人員說，由於本次颱風倒斷的電桿約600根，重建電桿極為耗時費力，一根12米電桿重達1210公斤，搬動及運送均具挑戰性，台電緊急租用多輛大型板車並出動多輛吊車配合，才能安全地將電桿送達事故現場，供工程人員使用。因電桿倒斷、斷線嚴重，同時須排除舊電桿與路樹、障礙物等多重障礙，故復電較為耗時，請停電戶多些耐心，台電一定傾全力盡速復電。

    台電感謝在颱風期間協助提供停電資訊的村里長、民代及民眾，均能體諒並耐心等候，許多民眾更是給予維修人員鼓勵及肯定，並接受搶修順序安排耐心等待，台電也提醒民眾，如看到電線掉落或出現外露狀況，請立即通知台電處理，切勿自行撿拾或碰觸，避免釀成觸電意外。

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