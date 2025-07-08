為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　臺南市

    丹娜絲掀翻屋頂！ 台南「搭鐵厝」業者接案排到9月

    丹娜絲重創台南，受災戶復建，搭鐵厝業者電話接不停。（讀者提供）

    丹娜絲重創台南，受災戶復建，搭鐵厝業者電話接不停。（讀者提供）

    2025/07/08 21:51

    〔記者吳俊鋒／台南報導〕「丹娜絲」挾帶逾10級的陣風強襲台南，海線與山區的民房毀損嚴重，「搭鐵厝」業者的委託修復案件爆量，有的要排到9月份，甚至因人力短缺，怕忙不過來，只接熟客，讓亟欲儘速重整家園的受災戶相當無奈。

    謝姓粉領族的老家在七股，是丹娜絲的重災區之一，連結住宅的鐵皮厝建物，遭強風吹得殘破不堪，部分屋頂被掀翻，橫向的支撐金屬架倒下，直接插入停放的自用車擋風玻璃，所幸沒有人受傷。

    謝女指出，颱風過後，整理家園，急尋工程業者，透過街坊鄰居的介紹才順利找到，先協助將有危險性的殘破鐵皮吊離，車子送修，並展開復建。

    謝女提到，也有一些同事的老家鐵皮屋遭颱風重創，工程行因忙不過來，婉拒接案，靠著親朋好友的引薦，套交情、攀關係，業者才答應努力抽空，協助修復。

    業界知名的莊金生表示，颱風之後，電話接不停，因手邊仍有一些案子，加上公司缺工問題，能提供災後復建的人力真的有限，目前已排到9月份。

    莊金生說，若實在扛不住人情壓力，也只能選擇性接案，以服務老客戶為主，且自己加班趕工，希望受災戶體諒。

    蕭姓業者也提到，公司有一些連鎖商家的固定客戶，新店面要趕在農曆7月前完工，以利開幕，與時間賽跑，真的挪不出人力協助受災戶復建。

    丹娜絲重創台南。（讀者提供）

    丹娜絲重創台南。（讀者提供）

    丹娜絲重創台南。（讀者提供）

    丹娜絲重創台南。（讀者提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    臺南市今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播