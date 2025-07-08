台南教甄報名延期 考生質疑應變不足

台南市國中教師甄選複試報名因風災順延至9日。（記者洪瑞琴攝）

2025/07/08 21:39

〔記者洪瑞琴／台南報導〕114學年度台南市國中教師甄選複試報名原訂7日辦理，因丹娜絲颱風來襲，市府宣布部分行政區停班停課，教育局緊急公告將報名順延至9日。不過，由於訊息發布時間緊湊，導致不少考生今（8）日前往現場後才發現延期，校門僅張貼一紙公告，現場無人說明，讓多位考生和家長白跑一趟，紛表不滿。

林姓家長表示，由於無法線上報名，考生必須親自到場，他家人遠從台北開車南下，也有其他家長特地請假陪同子女至安南國中報名，更有來自中彰淹水災區的考生，排除萬難趕赴現場。上午10點半左右抵達時，現場已有10多位考生與家長聚集，但僅見校門貼有一紙公告，詢問無門，電話也難以接通，直呼「天災不可違、人禍可避之」，質疑教育局應變不足、缺乏配套措施。

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另有外縣市考生早已提前入住台南旅館，今早退房後才得知延期消息，措手不及，對突如其來的變動感到錯愕，更有人質疑此舉是否有排擠非本地考生之虞，引發情緒反彈。

對此，台南市教育局回應表示，因丹娜絲颱風來襲，7日宣布停班停課，因此順延至8日。但此次颱風影響極大，7日晚間9時市府宣布16個行政區停班停課。雖然複試報名地點安南國中並未列入停班區域，但校園仍需清潔與復原，加上考生來自南市各區及外縣市，考量安全與公平性，遂於7日晚間10時在教師甄選專區網站公告報名延期訊息，並於校門張貼通知。

教育局說明，這次通過筆試、須參加複試報名的考生共461人，雖有部分考生未能及時得知訊息而到場，但多能理解體諒。對於造成考生不便，教育局也表達歉意，並再次提醒，複試報名將改於明（9）日上午9時至下午4時在安南國中辦理，請考生備妥審查資料，準時前往。

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