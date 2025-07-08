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    台南尚有3.5萬戶停電 賴清德：500人支援拚復電

    受丹娜絲颱風影響，導致台南出現大規模電力中斷，台電陸續搶修中。（記者王姝琇攝）

    受丹娜絲颱風影響，導致台南出現大規模電力中斷，台電陸續搶修中。（記者王姝琇攝）

    2025/07/08 20:05

    〔記者王姝琇／台南報導〕台南受丹娜絲颱風影響多處地區傳出電桿倒塌，導致20萬戶大規模電力中斷，總統賴清德今到北門區為台電人員打氣並強調，此次台電公司跨區10縣市動員逾500人到台南支援，拚儘速加快復電「希望大家互相體諒」。

    經發局表示，截至目前為止，台電公司已完成多處重點區域電力恢復作業，經查此次颱風期間台南曾停電戶數達20萬戶，目前已復電16.5萬戶，尚有3.5萬餘戶尚未復電。經發局長張婷媛表示，部分地區設施受損嚴重，需特殊機具及專業人員進駐，台電人員已連續3日不停歇進行修復作業，請大家體諒與包容，讓搶修團隊能在安全前提下，更有效率地完成任務。

    台電第一時間動員搶修人力，跨區支援逾500人至台南全力搶修，力求將影響降至最低。市長黃偉哲表示，感謝台電公司全體同仁在風雨中不眠不休的辛勞付出，也呼籲民眾如遇緊急情況，可撥打台電客服1911通報，市府亦將與台電密切合作，協助排除災情、恢復市政與產業運作，讓台南早日重回正常生活軌道。

    總統賴清德今特地到北門區為台電人員打氣。（記者王姝琇攝）

    總統賴清德今特地到北門區為台電人員打氣。（記者王姝琇攝）

    此次颱風期間台南曾停電戶數達20萬戶，目前尚有3.5萬餘戶搶修中。（記者王姝琇攝）

    此次颱風期間台南曾停電戶數達20萬戶，目前尚有3.5萬餘戶搶修中。（記者王姝琇攝）

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