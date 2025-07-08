台南沿海漁船筏因風災損壞 賴清德：這3筆錢可用

總統賴清德今天赴北門了解漁船筏受損狀況。（記者王姝琇攝）

2025/07/08 19:47

〔記者王姝琇／台南報導〕總統賴清德今天赴北門區視察颱風災損及台電修復狀況，聆聽居民陳情並逐一回應。賴清德表示，針對沿海漁船筏損壞，除天然災害救助金及農業部提供補助修復費用之外，政府將補貼銀行貸款利息，「3筆錢可運用」；也已跨區動員台電超過500人到台南支援，儘速加快復電，「希望大家互相體諒」。

賴清德說，此次颱風對台電影響很大，650支電線桿全倒、沒倒但電線斷掉也有450條，嘉義3個高壓電塔倒塌，整體影響到嘉義和台南，截至昨日為止，台電已出班逾1萬人次、出車6千車次，盡最大力量協助復電，喊話「希望大家互相體諒」。至於所需電力尚未復原前，先採發電機，並協調中油油車到附近。農業部長陳駿季也強調，發電機租金將由農業部負責。

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賴清德表示，丹娜絲颱風造成北門漁港漁船（筏）及養殖漁業等災害，政府將秉持「從優、從速、從寬」盡速辦理後續復原作業與補助申請，未來漁港防護措施，中央也會與各部會及市府持續進行協調討論，研擬方案以保障漁民生計與權益。

針對台南沿海漁船翻覆及設施毀損的情形，漁港所初步估計災損金額約6970萬元。對此，賴清德強調，天然災害救助金額及農業部提供的補助修復費用之外，政府將補貼銀行貸款利息，「這3筆錢可運用，協助大家進行換新或修復問題。」

在地漁民也提到，北門漁港應做防護堤岸或相關措施，避免大浪打來漁筏互撞損壞。賴清德回應，將請農業部、漁業署研擬適合方案，並和台南市政府討論，是否蓋堤防或做好保護設施，讓未來颱風來襲不會再發生嚴重災害，「大家一起打拚」。

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