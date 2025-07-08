為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　臺南市

    丹娜絲橫掃體育場「如打保齡球」 多處場館災後搶修

    丹娜絲侵襲台南，市立體育場內的三角錐全被吹倒，宛如颱風「打了一局保齡球」。（記者洪瑞琴攝）

    丹娜絲侵襲台南，市立體育場內的三角錐全被吹倒，宛如颱風「打了一局保齡球」。（記者洪瑞琴攝）

    2025/07/08 10:53

    〔記者洪瑞琴／台南報導〕丹娜絲颱風夾帶強風豪雨侵襲台南，市立體育場內的三角錐被吹得東倒西歪，宛如颱風「打了一局保齡球」，雖畫面頗有「荒誕感」，幸未釀重大損失。體育局指出，轄下多處場館受損，已啟動全面勘災與修復作業。

    此次颱風影響下，包括新營、安南、永康等地全民運動館的施工圍籬倒塌，蕭瓏足球場圍籬也被吹倒。新營體育園區受創最為嚴重，練球護籠傾斜、鐵門毀損、看台屋頂受損，園區約40%的樹木傾倒或折斷，預估復原至少需兩週。

    永華體育園區也有約15%樹木傾倒，田徑場鐵門變形。其他場館如市立棒球場觀眾席頂棚損壞、市立泳池積水，網球場與水上訓練中心則多為柵欄損毀與倒樹阻路。整體雖災情廣泛，但無人員傷亡與結構危安。

    體育局長陳良乾表示，7月25日至8月3日即將登場的2025年第8屆U12世界盃棒球賽備受關注，場地亞太棒球場已完成檢視。場內紅土局部流失、場外樹苗受損，但整體設施穩定，已要求相關單位加緊修復，確保國際賽事順利進行。

    雖有「打保齡球式」的奇景，但背後反映的是風災來襲對基礎設施的嚴峻考驗。市府也呼籲民眾持續注意安全，避免進入尚未修復完畢的場域。

    體育場內三角錐，本來是為了草皮養護做管制用，一夜風吹全倒。（記者洪瑞琴攝）

    體育場內三角錐，本來是為了草皮養護做管制用，一夜風吹全倒。（記者洪瑞琴攝）

    安南區國民運動中心新建工地積淹水。（圖由南市體育局提供）

    安南區國民運動中心新建工地積淹水。（圖由南市體育局提供）

    南市體育場館園區樹木傾倒或折斷，加緊善後處理。（圖由南市體育局提供）

    南市體育場館園區樹木傾倒或折斷，加緊善後處理。（圖由南市體育局提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    臺南市今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播