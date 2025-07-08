丹娜絲橫掃體育場「如打保齡球」 多處場館災後搶修

丹娜絲侵襲台南，市立體育場內的三角錐全被吹倒，宛如颱風「打了一局保齡球」。（記者洪瑞琴攝）

2025/07/08 10:53

〔記者洪瑞琴／台南報導〕丹娜絲颱風夾帶強風豪雨侵襲台南，市立體育場內的三角錐被吹得東倒西歪，宛如颱風「打了一局保齡球」，雖畫面頗有「荒誕感」，幸未釀重大損失。體育局指出，轄下多處場館受損，已啟動全面勘災與修復作業。

此次颱風影響下，包括新營、安南、永康等地全民運動館的施工圍籬倒塌，蕭瓏足球場圍籬也被吹倒。新營體育園區受創最為嚴重，練球護籠傾斜、鐵門毀損、看台屋頂受損，園區約40%的樹木傾倒或折斷，預估復原至少需兩週。

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永華體育園區也有約15%樹木傾倒，田徑場鐵門變形。其他場館如市立棒球場觀眾席頂棚損壞、市立泳池積水，網球場與水上訓練中心則多為柵欄損毀與倒樹阻路。整體雖災情廣泛，但無人員傷亡與結構危安。

體育局長陳良乾表示，7月25日至8月3日即將登場的2025年第8屆U12世界盃棒球賽備受關注，場地亞太棒球場已完成檢視。場內紅土局部流失、場外樹苗受損，但整體設施穩定，已要求相關單位加緊修復，確保國際賽事順利進行。

雖有「打保齡球式」的奇景，但背後反映的是風災來襲對基礎設施的嚴峻考驗。市府也呼籲民眾持續注意安全，避免進入尚未修復完畢的場域。

體育場內三角錐，本來是為了草皮養護做管制用，一夜風吹全倒。（記者洪瑞琴攝）

安南區國民運動中心新建工地積淹水。（圖由南市體育局提供）

南市體育場館園區樹木傾倒或折斷，加緊善後處理。（圖由南市體育局提供）

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