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    安溪寮福安寺受損 廟方將請示善後方案

    丹娜絲颱風造成後壁安溪寮福安寺主祀的清水祖師遭水淹。（記者王涵平攝）

    丹娜絲颱風造成後壁安溪寮福安寺主祀的清水祖師遭水淹。（記者王涵平攝）

    2025/07/08 10:48

    〔記者王涵平／台南報導〕丹娜絲颱風造成後壁安溪寮福安寺災損，主祀的清水祖師遭水淹，主殿屋頂雙龍等雕飾塌落，廟方明日將請示清水祖師爺如何善後。

    福安寺主委莊承宜表示，主殿迄今約80年歷史，丹娜絲颱風造成主殿損毀嚴重，屋瓦、雙龍雕飾等塌落，清水祖師的神龕，因上方屋頂漏水，只好將內殿所有神明先請出，暫時安置在其他神桌上。

    由於福安寺不少木構已遭白蟻侵蝕腐朽，從事廟宇文物修復的黃上昇認為雙龍等裝飾已難修復，福安寺副總幹事詹博傑表示，有信眾建議重新改建，但修建或者改建，仍需管委會討論。

    福安寺興建於西元1768年，曾毀於兩次大地震，1947年安溪寮仕紳林鐘山倡議重建，再歷經多次整建，每年農曆正月初六清水祖師聖誕，是安溪寮地區盛事。

    福安寺每支籤詩的內容均為歷史人物境遇，如鄭成功、觀音佛祖、張飛、武王、姜子牙等，從中算出求籤者的運途，相當靈驗。

    丹娜絲颱風造成後壁安溪寮福安寺災損，主殿屋頂雙龍等雕飾塌落。（記者王涵平攝）

    丹娜絲颱風造成後壁安溪寮福安寺災損，主殿屋頂雙龍等雕飾塌落。（記者王涵平攝）

    丹娜絲颱風造成後壁安溪寮福安寺災損。（記者王涵平攝）

    丹娜絲颱風造成後壁安溪寮福安寺災損。（記者王涵平攝）

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