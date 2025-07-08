丹娜絲強風狂掃！台南麻竹筍一片倒 產量銳減雪上加霜

「丹娜絲」颱風狂掃後，新化大坑尾的麻竹應聲折斷。（記者吳俊鋒攝）

2025/07/08 10:07

〔記者吳俊鋒／台南報導〕中颱「丹娜絲」強襲，台南新化、左鎮等山區的麻竹筍，在14級陣風狂掃下，幾乎全倒，多數折斷，災情慘重，讓今年原本就銳減的收成，更是雪上加霜，農民欲哭無淚，公所已展開協助。

目前是麻竹筍的採收期，新化區產地以大坑尾為主，栽種面積超過500公頃，礁坑次之；而左鎮區則是澄山里最多，逾210公頃，都逃不過丹娜絲的毒手。

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新化區農會蔬菜產銷第三班長陳基旺表示，當地麻竹筍幾乎都有受災，程度比較輕微的，進行整理後，最快也要1個月才能再收成。

至於受損嚴重的，陳基旺說，若必須復種的話，則要2年後才能採筍，這次的颱風，麻竹幾乎都被掃倒，有的應聲折斷，對農民的生計，衝擊很大。

陳基旺強調，目前現有在土壤裡的筍子挖採之後，收成可能要先中斷一陣子；今年受氣候因素的影響，產量本來就銳減，丹娜絲颱風又重創，農民真的很無奈。

左鎮區長余基吉指出，一些麻竹被強風狂掃後，葉子全掉光，無法光合作用，會讓筍子的收成停滯，澄山里受損很嚴重，已緊急派員勘災，協助農民後續的復建工作。

「丹娜絲」強風狂掃，新化大坑尾的麻竹筍受災嚴重。（記者吳俊鋒攝）

左鎮區澄山里的麻竹筍受災嚴重，農民欲哭無淚。（左鎮區公所提供）

左鎮區澄山里的麻竹筍受災嚴重。（左鎮區公所提供）

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