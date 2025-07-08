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    丹娜絲強風吹動無人賓士撞上BMW 車主傻眼：責任怎算？

    丹娜絲颱風夜台南風強，一輛無人賓士遭吹動，滑行撞上前方BMW，兩車主傻眼報警處理。（民眾提供）

    丹娜絲颱風夜台南風強，一輛無人賓士遭吹動，滑行撞上前方BMW，兩車主傻眼報警處理。（民眾提供）

    2025/07/08 00:38

    〔記者王捷／台南報導〕受丹娜絲颱風外圍環流影響，台南市6日深夜風勢驟強，豈料竟成為車禍「推手」，停在路邊賓士Smart轎車竟遭強風吹動，往前滑行撞上前方BMW房車。兩車車主7日下午發現愛車「莫名對撞」，當場傻眼，頻問警方這責任怎麼算？警方晚間做完筆錄後，交由雙方保險公司討論如何賠償。

    6日晚間10時許，台南風雨漸強，招牌、水塔等物品被強風吹落，風速一度猛烈。60多歲的趙姓男子，平常把自己的雙人座賓士Smart轎車停放路邊，但是在強風作用下滑行，瞬間撞上前方由黃姓男子所有的BMW轎車，造成兩車保險桿與車體受損。

    黃男與趙男7日下午先後發現車輛受損，都表示自己昨晚沒有用車，明明好好停著，起初懷疑是遭人蓄意破壞，但在報案後，警方調閱監視器，證明這件車禍的「推手」就是強風，趙男苦笑稱，人都沒在車上，車竟自己去撞別人，第一次遇到這種事。

    警方表示，因雙方都沒有在車上操作車輛，且事發與強風有關，初步認定雙方都沒有責任，是天災引起事故，將協助車主報案存證並提供影像，後續由保險公司依車損險或天災條款進行理賠釐清。

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