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    台南多區仍停電 消防局開放各分隊供民眾手機充電

    由於丹娜絲颱風後，台南仍有多區停電，市府消防局7日傍晚宣布開放全市各消防分隊提供民眾手機充電服務。（南市消防局提供）

    由於丹娜絲颱風後，台南仍有多區停電，市府消防局7日傍晚宣布開放全市各消防分隊提供民眾手機充電服務。（南市消防局提供）

    2025/07/07 19:56

    〔記者王俊忠／台南報導〕丹娜絲颱風重創台南市，造成多處地區電力中斷，市民生活受到嚴重影響。台南市消防局於今（7）日傍晚表示，目前各消防隊的緊急救災任務告一段落，為協助民眾度過停電期間的不便，即時起開放全市各地消防分隊提供民眾手機充電服務，提供有需要的民眾前往使用。

    南市消防局表示，目前全市消防分隊均備有發電機、基本插座及臨時設置的充電區域，供民眾輪流使用，該局呼籲市民彼此體諒、互相禮讓，盡量縮短停留與充電時間，讓更多人能受惠。

    為確保安全與秩序，市民前往各消防分隊充電時，請遵守以下事項：

    1、請自備充電器材（如插頭、線材、行動電源等），以減少資源重複使用；2、充電時請配合值班人員安排，請勿進入勤務區域；3、請維持場地整潔、秩序與公德心，勿長時間占用插座。

    消防局也提醒，若有里長、里辦公室等人員，亦可以區里公務需求向消防隊借用發電機；遇特殊需求或行動不便的民眾，可請親友代為協助，或聯繫當地里辦公室協調支援。南市消防局將持續關注災後復原情形，並與台電等單位密切合作，全力協助市民早日恢復正常生活秩序。

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