丹娜絲颱風重創台南文旦 立委爭全品項、免現勘補助

受丹娜絲颱風肆虐，台南麻豆文旦落果嚴重，立委林俊憲（前右二）邀南市府農業局長李芳林（前右一）前往會勘。（圖：林俊憲服務處提供）

2025/07/07 18:45

〔記者王俊忠／台南報導〕丹娜絲颱風於昨（6）日深夜在嘉義地區登陸台灣，經過一夜狂風暴雨肆虐，為台南各地區帶來嚴重災情，特別是首當其衝的沿海七股一帶災情更慘重；逢採收期的文旦等農作物，同樣損失慘重。立委林俊憲今前往會勘，並向農業部爭取全品項、免現勘，即認定天然災害補助。

林俊憲於今天接獲各地團隊回報災情後，立刻邀集台南市農業局長李芳林、會同立委郭國文、市議員陳秋宏團隊等人前往受災嚴重的七股西寮、麻豆、北門蘆竹溝漁港等地會勘了解災情實況，也協調中央盡快調派國軍等資源前來協助；並針對農損部分，向農業部爭取到給予全品項、免現勘，立即給予天然災害補助認定。同時針對農業（農舍）、漁業設備、秧苗、農業機械等，也要求盡速提供專案補助，並強力要求農業部同步提供無息貸款給受災的農漁民。

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林俊憲表示，此次丹娜絲颱風為台南帶來嚴重災情，七股一帶又逢大潮，導致沿岸村落出現淹水災情，不少居民連家的屋頂都被吹翻，房屋受損嚴重，應以專案方式補助七股災區重建，並提供臨時安置或租房補助，保障災民權益。

同時也要研究堤防加高或外海沙洲進行防護，避免海水倒灌問題進一步惡化。至於街道散落各種廢棄物、樹木、垃圾等，林俊憲認為，首要之務是盡快統整救災資源進行清理、恢復水電等生活基本供應，盡快讓居民生活步上正軌。

針對文旦落果狀況嚴重，初估損害達8-9成，嚴重衝擊柚農生計。林俊憲也前往麻豆文旦果園會勘，他說，文旦落果需要加速清除，否則爛掉生成病菌會導致果樹感染，因此需要國軍協助清運，希望漢光演習期間，部隊能調整任務、投入更多人力進行災後整頓。

此外，林俊憲也說，他已邀請總統賴清德率領行政團隊來台南勘災，讓受災市民可直接反映需求，也可當場指示各相關部會配合，早日協助台南鄉親重建家園、恢復正常生活。

受丹娜絲颱風肆虐，台南麻豆文旦落果嚴重，立委林俊憲（右一）偕民代代表前往會勘。（圖：林俊憲服務處提供）

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