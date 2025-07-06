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    丹娜絲颱風》強風豪雨襲台南 路樹倒、招牌掉 15人傷

    丹娜絲颱風帶來強風豪雨，台南市區不少路樹傾倒。（取自網路社群）

    丹娜絲颱風帶來強風豪雨，台南市區不少路樹傾倒。（取自網路社群）

    2025/07/06 23:37

    〔記者王俊忠／台南報導〕台南市府災害應變中心6日晚間召開因應丹娜絲颱風第2次工作會報，副指揮官、市府秘書長方進呈指出，依氣象署情資顯示，全台均已納入陸上警戒區域，預計丹娜絲颱風未來有增強且暴風圈擴大趨勢，尤其在今（6）日晚至明（7）日清晨，南市濱海地區預估會有12-13級強陣風、市區也有10-11級強陣風，請各局處及區公所務必提高警覺，確實做好各項防颱應變工作。

    災防中心表示，迄6日晚間10點多，災防中心接獲各式災情通報有344件，主要集中在路樹傾倒有98件、廣告招牌掉落有45件，其他災情84件，受理後已處理或處理中。6日晚間9點許，中西區臨安路與民生路口有寺廟建醮牌樓倒塌、壓傷1名騎機車的林姓男子，林男被送醫治療後無大礙。此外，全市包括路樹傾倒、廣告招牌掉落等傷人事件，迄晚間11點許共有15人受傷。

    此外，迄晚間11點，台南全市各地尚有2萬2000多戶停電，台電台南區處說，因颱風晚間平均風速12級、陣風達14級，搶修困難，待風雨較小會持續查明及搶修。

    災防中心表示，依氣象署預估，今（6）日晚上8點至明（7）日晚上8點，南市24小時雨量將會來到150-300毫米，今（6）日晚預估雨量最大又逢漲潮，沿海低窪地區可能會有積淹水災情，請水利局及各區公所嚴陣以待，務必確保抽水機組能正常運作。

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